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Teknoloji Güney Kore, uzaya yöneldi Ay yörüngesine uydu konuşlandıracaklar
BİLİM

Güney Kore, Ay yörüngesine roket gönderecek

Güney Kore, uzaya yöneldi: Ay yörüngesine uydu konuşlandıracaklar

Güney Kore uzay çalışmalarını giderek arttırıken ülke stratejik planlarını uzay üzerine şekillendirmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde SpaceX ile uzaya uydu gönderme konusunda iş birliğine giden ülke şimdi de Ay yörüngesine konuşlandıracağı iki uzay roketini fırlatmayı planlıyor.

Haber Merkezi AA
Güney Kore, Ay'ın yörüngesine roket fırlatacak.
Güney Kore, Ay'ın yörüngesine roket fırlatacak.

SpaceX'in Falcon roketi ile askeri uydusunu uzaya gönderen Güney Kore gözünü daha yükselere dikti. Ülkenin şimdiki hedefi ise Ay yörüngesi.

Güney Kore, 2022'ye kadar iki uzay roketi fırlatarak Ay yörüngesine yeni nesil uydular konuşlandırmayı planlıyor.

  • Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uzaya yerli uzay roketi fırlatılması ve gönderilen uyduların geliştirilmesi çalışmalarının hedeflerine ulaşması için çabaların iki katına çıkaracağı bildirildi.

Açıklamada, bu kapsamda yerli üretilecek, 300 ton ağırlığındaki iki adet "Nuri" isimli uzay roketinin 2021-2022 yıllarında fırlatılarak yeni nesil uyduların Ay'ın yörüngesine konuşlandırılacağı belirtildi.

DHA
Güney Kore, SpaceX ile anlaşma yapmıştı.

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SpaceX ilk iş birliğini Güney Kore ile yaptı: Askeri uyduyu uzaya fırlattılar

Gelecek yıl bir roket üretim programı daha başlatacaklar

Roketlerin başarılı şekilde uzaya gönderilmesinin önemine vurgu yapılan açıklamada, bunun birden fazla uydu göndermek için gereken teknik bilgilerin elde edilmesine zemin hazırlayacağı ifade edildi.

  • Güney Kore'nin 2029'da daha güçlü roketler fırlatmak amacıyla gelecek yıl bir roket üretim programı daha başlatması bekleniyor.

Ülkenin ilk askeri amaçlı iletişim uydusu "Anasis-II", SpaceX üretimi "Falcon 9" roketiyle Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden dün fırlatılmıştı.

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