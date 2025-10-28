Füze denemesin savaşı bitirsin

ABD Başkanı Donald Trump, Malezya’dan Japonya’ya seyahati sırasında uçakta gazetecilere gündeme dair açıklamalarda bulundu. Trump'ın gündeminde yine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olası görüşmesi ve Ukrayna Savaşı'nda sağlanacak ateşkes vardı. Rusya’nın son füze denemesine ilişkin bir soruya da yanıt veren Trump, test edilen füzenin menziline atıfta bulunarak, "Biliyorlar ki, kıyılarının hemen açıklarında dünyanın en güçlü nükleer denizaltısı var" çıkışını yaptı. Rusya önceki gün, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip Burevestnik füzesinin testlerden başarıyla geçtiğini açıklamıştı.

SÖZLERİ UYGUN DEĞİL

Putin’in önceliğinin Ukrayna savaşını sona erdirmek olması gerektiğini vurgulayan Trump, "Ayrıca, Putin’in söyledikleri de bence uygun değil. Bu arada, onun yapması gereken şey savaşı bitirmek. Bir haftada bitmesi gereken savaş şimdi 4. yılına girmek üzere. Füze testleriyle uğraşmak yerine bunu yapmalı" diye konuştu. Trump, "Rusya’ya ek yaptırımlar uygulamayı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise, "Yakında göreceksiniz" yanıtını verdi.

TİKTOK GÜNDEMDE

Trump, bir soru üzerine Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile perşembe günü Güney Kore’de gerçekleştirmesi beklenen görüşmeye de değindi. Sosyal paylaşım platformu TikTok’un ABD’li şirketlere satışını öngören anlaşmayı perşembe günü imzalayabileceklerini ifade eden Trump, "Aslında biz bu konuda ilk onayı Devlet Başkanı Xi’den almıştık. Yeniden onay alacağımızı tahmin ediyorum, ama size bunu söylemeden önce birkaç gün beklemeyi tercih ederim" değerlendirmesini yaptı. Trump, Seuş ziyareti sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile de görüşebileceğini söyledi.

Öte yandan Trump dün Tokyo’da İmparatorluk Sarayı’nı ziyaret etti. Görüşmenin ardından saraydan ayrılan Trump, kendisini uğurlayan İmparator Naruhito’yu işaret ederek, "Harika bir adam, harika bir adam" ifadelerini kullandı.



















