Manzara keyfi faciayla bitti: 35 metrelik panaromik asansörden düşerek hayatını kaybetti

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Ufuk Nuroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ve ilgili birimin yaptığı ayrıntılı incelemede ilk belirlemelere göre Ufuk Nuroğlu'nun yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilirken, ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.