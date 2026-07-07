Netanyahu panikte: "Türkiye'ye F-35 ve KAAN motorlarını verme!"
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 3 Temmuz’da ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmenin detayları İsrail basınına sızdı. Netanyahu, NATO zirvesi için Türkiye’ye gelmeye hazırlanan Trump'tan F-35'ler ve KAAN uçaklarının jet motorlarının verilmemesini istedi. ABD Başkanı, uçaklar ve jet motorlarıyla ilgili “Türkiye’yi memnun edecek bir şeyler yapacağım” demişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'ye F-35 ve jet motorlarının verilmemesini istediği iddia edildi. İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun adı açıklanmayan ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Netanyahu ile Trump arasındaki telefon görüşmesinin 3 Temmuz Cuma günü gerçekleştirildiği belirtildi. Haberde, Netanyahu'nun görüşmede 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Türkiye’ye gelecek Trump'tan Türk Hava Kuvvetleri'nin modernizasyonu için başta F-35'ler olmak üzere gelişmiş platform ve silah satışının askıya alınmasını talep ettiği aktarıldı. Öte yandan Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türk hükümeti yetkililerinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını soykırım olarak nitelendirmesinden rahatsızlık duyduğunu Trump'a aktardığı da iddia edildi. Türk-Amerikan ilişkilerindeki gelişmelerden rahatsız olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fox News'e önceki gün yaptığı açıklamada, Washington yönetimine Türkiye'ye F-35 ve jet motorlarının verilmemesi çağrısında bulunmuştu. Netanyahu, Türkiye'ye bunların verilmesi durumunda Orta Doğu'daki güç dengesinin bozulacağını ileri sürerek "İsrail'in hava üstünlüğünün" korunması gerektiğini savunmuştu.
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