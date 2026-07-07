NATO'nun en kritik zirvesi
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 7 Temmuz 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Kredi sisteminde teminat duvarı
Türkiye'de yatırım yapmak isteyen şirketler, kredi masasına çoğu zaman proje dosyalarından önce tapu ve teminat belgeleriyle oturuyor. Gelişmiş ekonomilerdeki kredi kararlarında nakit akışı ve iş planı öne çıkarken, Türkiye'de arsa, bina ya da taşıt teminatı finansmana erişimin en belirleyici koşulları arasında yer alıyor. Uzmanlar, üretim odaklı büyümenin güçlenebilmesi için kredi sisteminin taşınmaz odaklı yapıdan uzaklaşarak şirketlerin potansiyelini ve üretim kapasitesini daha fazla dikkate alması gerektiğini vurguluyor.
Dünyanın gözü Ankara'da: NATO'nun en kritik zirvesi
Rusya-Ukrayna Savaşı, İran Savaşı ve Avrupa’nın güvenlik endişelerinin arttığı dönemde yeni savunma mimarisini kuracak 36. NATO Liderler Zirvesi bugün Ankara’da başlıyor. NATO’nun üçüncü evresini anlatmak için “NATO 3.0” olarak anılan zirvenin en yüksek katılımlı zirve olması bekleniyor. Ankara’ya 32 ülkenin lideriyle 100’den fazla dışişleri ve savunma bakanı gelecek.
Galatasaray'da ilk hedef Can Uzun
Galatasaray, yaz transfer döneminde bütçesinin büyük bölümünü orta saha takviyesine ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, önceliği Can Uzun’a verip önemli bir yatırım planlarken, diğer bölgelerde kiralama ve bonservissiz transfer formüllerini değerlendirecek.
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