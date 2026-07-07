Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'ya yönelik mesafeli tutumu ve Avrupa'nın savunmasına ilişkin belirsizlik yaratan açıklamaları, Avrupa ülkelerini yeni güvenlik ortaklıkları aramaya yöneltti. Politico'nun NATO diplomatları ve Türk yetkililere dayandırdığı haberine göre, uzun yıllardır çeşitli siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle mesafeli duran Avrupa başkentleri, değişen güvenlik ortamında Türkiye'nin askeri kapasitesini yeniden değerlendirmeye başladı. Politico'ya konuşan bir NATO diplomatı bu durumu "Türkiye'ye daha çok ihtiyacımız var" sözleriyle aktarırken, bir diğeri ise "ABD'nin üstlendiği yük azaldıkça, Türkiye'nin ittifak içindeki önemi daha da artıyor" değerlendirmesini paylaştı.

AVRUPA İÇİN KRİTİK ORTAK

Derginin haberine göre, NATO'nun ABD'den sonra en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye, gelişen savunma sanayii, savaşta etkinliği kanıtlanan insansız hava araçları, güçlü üretim kapasitesi ve stratejik konumuyla Avrupa için kritik bir ortak haline geliyor. NATO diplomatları, Washington'ın ittifak üzerindeki yükünü azaltmasıyla birlikte Türkiye'nin ittifak içindeki ağırlığının daha da arttığını değerlendiriyor. Avrupa'nın Ukrayna'ya desteğini sürdürme çabası ve ABD'nin geri çekilmesiyle oluşan askeri kapasite boşlukları da Ankara'nın önemini artıran başlıca nedenler arasında gösteriliyor. Dergiye konuşan Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Avrupa'nın Türkiye ile savunma alanındaki iş birliğine ilgisinin istikrarlı şekilde yükseldiğini belirterek, Türkiye'nin askeri kapasitesi, savunma sanayisi ve stratejik konumunun yeni dönemde çok daha görünür hale geldiğini ifade etti.

SAVUNMA SANAYIINDE ARTAN IVME

Dergiye göre, Avrupa'nın Türkiye'ye yaklaşımındaki değişim, son dönemde imzalanan anlaşmalara da yansıyor. Türkiye ile İngiltere NATO bünyesindeki iş birliğini artırma kararı alırken, Baykar ile İtalya'nın savunma şirketi Leonardo arasında insansız hava araçlarının ortak üretimine yönelik girişim kuruldu. Türkiye ayrıca Romanya'ya ilk kez bir NATO ülkesine savaş gemisi ihraç ederken, İspanya da 30 adet Hürjet eğitim uçağı satın alma kararı aldı.

GÜVENLIK AĞIR BASTI

Geçen yıl Türk savunma sanayisinin ihracatı yüzde 50 artışla 10 milyar dolara ulaşırken, Türkiye dünyanın 11'inci büyük silah ihracatçısı konumuna yükseldi. Avrupa Birliği de Türkiye ile daha yakın savunma iş birliği ihtimalini değerlendiriyor. AB Savunma Komiseri Andrius Kubilius, Türkiye'nin Avrupa savunmasının güçlendirilmesine yönelik girişimlere dahil edilebileceğini açıklarken, NATO Zirvesi öncesinde AB yetkilileri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bölgesel güvenliği masaya yatırdı. Politico'nun değerlendirmesine göre, Avrupa'nın Türkiye'ye yönelik yaklaşımındaki yenilik değişen güvenlik dengelerinden kaynaklanıyor. ABD'nin Avrupa savunmasındaki rolünü azaltabileceği yönündeki beklentiler güçlendikçe, Türkiye'nin NATO ve Avrupa güvenlik mimarisindeki stratejik önemi de her geçen gün daha fazla öne çıkıyor.

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