CHP'de karakutular tutuklandı

Kalender Özdemir, Özkan Deniz, Halil İbrahim Şahin, Mehmet Ayıp Demirbüken, Metin Kaya, Gaffar Çiçek ve Ayça Akpek Şenay’ın isimleri, Gizli Tanık MC2413TY3618’in ifadesinde geçiyor. Tanık, delege olan Özdemir’in Çekmeköy delegasyonuna doğrudan nakit para dağıttığını; Deniz, Şahin ve Demirbüken’e ise 4-5 Kasım 2023’teki kurultayda Özel’e oy vermeleri için Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya yakınlığıyla bilinen Turgut Koç aracılığıyla maddi menfaat sağlandığını anlattı. Koç da geçtiğimiz günlerde uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Metin Kaya’nın kurultay delegelerine para dağıtıp Özgür Özel’e oy verilmesini sağladığını söyleyen tanık, Gaffar Çiçek’in de Veli Ağbaba’nın kara kutusu olduğunu ve Ağbaba’nın belediyelerden aldığı paraları bilen kişi olduğunu kaydetti.