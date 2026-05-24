CHP'de karakutular tutuklandı

CHP 38’inci Olağan Kurultayı’ndaki para trafiğinde kritik rollerde bulunan 13 karakutu gözaltına alındı, 9 kritik isim tutuklandı. Aralarında delegelerin de bulunduğu şüpheliler, mutlak butlan kararında etkili olan ifadeler vermişti.
CHP’nin şaibe nedeniyle yargıya taşınıp mutlak butlan kararı çıkan 38’inci Olağan Kurultayı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mutlak butlan kararında etkili olan son ifadelerde adı geçen, 6’sı kurultay delegesi olan 13 şüpheli dün sabah gözaltına alındı. 11 şüpheli tutuklama istemiyle, Hayati Kaya ve Melda Tanışman Tutan konutu terk etmeme kaydıyla adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklandı; Gülhan Aydın, Ayça Akpek Şenay, Melda Tanışman Tutan ve Hayati Kaya adli kontrolle serbest bırakıldı.
İL BAŞKANI DA VAR MECLİS ÜYESİ DE
Gözaltına alınan kişiler; Kahramanmaraş Delegesi Gülhan Aydın, eski CHP Eyüpsultan Teşkilat Başkanı Safi Karayalçın, Çekmeköy İlçe Başkanı ve İstanbul CHP İl Başkan Yardımcısı Melda Tanışman Tutan, Ümraniye Belediyesi Meclis Üyesi ve kurultay delegesi Hayati Kaya, CHP eski Erzurum İl Başkanı Suat Dülger, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı ve kurultay delegesi Kalender Özdemir, Etimesgut Belediyesi Meclis Üyesi ve kurultay delegeleri Özkan Deniz ile Halil İbrahim Şahin, Kilis CHP İl Başkanı Umut Mehmet Sapan, Şanlıurfa Siverek CHP İlçe Başkanı Mehmet Ayıp Demirbüken, İBB ve Ümraniye Belediyesi Meclis Üyesi olan kurultay delegesi Metin Kaya, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın danışmanı Gaffar Çiçek ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Ayça Akpek Şenay. Bu isimler, şaibeli kurultayı mutlak butlana götüren son ifadeler ve telefon yazışmalarında geçiyor.
ÖZEL’E OY KARŞILIĞI BELEDİYEDE İŞ
Gülhan Aydın’ın ismi, kurultayda Özgür Özel’i desteklemek şartıyla delege yakınlarının CHP’li belediyelerde işe yerleştirilmesi için CV (özgeçmiş) toplandığını ortaya koyan yazışmalarda geçiyor. Rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırmak gerekçesiyle tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’dan kızı için iş isteyip CV göndermiş. Yalım, CV’yi CHP Genel Merkezi’ne iletiyor. Ardından Aydın’ın kızı Tuğçe Aydın, WhatsApp’tan irtibata geçtiği Yalım’a Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden arandığını söyleyip “Acaba siz mi yönlendirdiniz?” diye soruyor. Yalım da Aydın’a, “Evet. Biz Özgür Özel ekibi olarak yönlendiriyoruz.” cevabını veriyor. Safi Karayalçın, Melda Tanışman Tutan ve Hayati Kaya’nın adları, Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında “rüşvet almak” ve “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklamak”tan tutuklanan Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi İlker Uluer’in ifadesinde yer aldı.
İHALELER, PARALAR HAVADA UÇUŞTU
Uluer, savcılık ifadesinde Karayalçın’a kurultayda Özgür Özel’e oy vermesi için Beşiktaş Belediyesi’nden ihaleler verildiğini, ayrıca 10 Erzurum delegesini ikna etmesi için 130 bin dolar gönderildiğini söyledi. Tutan’ın erkek kardeşinin Beşiktaş Belediyesi’nde işe yerleştirildiğini anlattı. Ümraniye delegesi Hayati Kaya’nın da Özgür Özel’e oy vermesi karşılığında Beşiktaş Belediyesi’nde işe alındığını ifade etti.
Para dağıtan isim de var
- Kalender Özdemir, Özkan Deniz, Halil İbrahim Şahin, Mehmet Ayıp Demirbüken, Metin Kaya, Gaffar Çiçek ve Ayça Akpek Şenay’ın isimleri, Gizli Tanık MC2413TY3618’in ifadesinde geçiyor. Tanık, delege olan Özdemir’in Çekmeköy delegasyonuna doğrudan nakit para dağıttığını; Deniz, Şahin ve Demirbüken’e ise 4-5 Kasım 2023’teki kurultayda Özel’e oy vermeleri için Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya yakınlığıyla bilinen Turgut Koç aracılığıyla maddi menfaat sağlandığını anlattı. Koç da geçtiğimiz günlerde uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Metin Kaya’nın kurultay delegelerine para dağıtıp Özgür Özel’e oy verilmesini sağladığını söyleyen tanık, Gaffar Çiçek’in de Veli Ağbaba’nın kara kutusu olduğunu ve Ağbaba’nın belediyelerden aldığı paraları bilen kişi olduğunu kaydetti.