İzlanda Başbakanı Frostadottir Ankara Kalesi'ni gezdi: Manzaraya hayran kaldı
21:46, 08/07/2026, Çarşamba
AA
İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, Ankara Kalesi'ni gezerek şehir manzarasını seyretti. Başbakan Frostadottir, Ankara Kalesi karşısında bulunan bir restoranda yemek yedi ve ardından Ankara Kalesi'nin içini turladı.
İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, Ankara Kalesi'ni gezerek şehir manzarasını seyretti.
Başbakan Frostadottir, Ankara Kalesi karşısında bulunan bir restoranda yemek yedi ve ardından Ankara Kalesi'nin içini turladı.
Kale içinde kısa bir turun ardından üst kısma çıkan Frostadottir, Ankara manzarasını seyretti ve fotoğraf çektirdi.
Frostadottir, daha sonra kale esnafıyla sohbet ederek buradaki turunu tamamladı.
Başlıklar :İzlandaKristrun FrostadottirAnkara Kalesi
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