Kılıçdaroğlu'nun masasındaki ihraç listesi sızdı: O isimlerin biletini kesti

Mahkemenin verdiği 'mutlak butlan' kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, parti içinde yeni bir tasfiye sürecinin düğmesine bastığı iddia ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun göreve dönüşüyle birlikte parti içi gerilim hızla tırmanırken, kulislerde konuşulan en büyük iddia belirli isimlerin partiden uzaklaştırılacağı yönünde.

Kılıçdaroğlu’nun ihraç listesi

Parti genel merkezinde hareketli saatler yaşanırken, iddia gazeteci Sinan Burhan’dan geldi. Kılıçdaroğlu kurmaylarının bir çalışma yürüttüğünü belirten Burhan, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi partiden ihraç edilecek ve disipline verilecek milletvekillerinin listesini hazırlamış" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmenin partide yeni depreme daha neden olacağına dikkat çeken Burhan, edindiği kulis bilgisini şu sözlerle detaylandırdı: "Farklı bir tartışma olacağını düşünüyorum. Listede adı yolsuzluk, usulsüzlük, hakaret ve küfür ile anılan milletvekilleri olacak. Benim aldığım kulis bilgisi bu." dedi.

İddia edilen ihraç listesinde şu isimler yer alıyor:

1. Ali Mahir Başarır

2. Veli Ağbaba

3. Burhanettin Bulut

4. Umut Akdoğan

5. Taşkın Özer

6. Özgür Karabat

7. Adnan Beker

8. Cemal Enginyurt

9. Gökhan Zeybek

10. Ümit Dikbayır

Dikbayır ve Enginyurt’tan tepki

Sızdırılan bu listenin ardından, adı geçen milletvekillerinden iddialara yönelik sert çıkışlar gecikmedi. Duruma tepki gösteren CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Kemal Kılıçdaroğlu’nu genel başkan olarak tanımadığını vurguladı. Partinin başında şu an bir "kayyım" olduğunu öne süren Dikbayır, Özgür Özel’e yönelik desteğini kamuoyuna bir kez daha ilan etti.

Sürece dair en sert tepkilerden bir diğeri ise CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’tan geldi. İhraç söylentilerine meydan okuyan Enginyurt, Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak "Kemal Kılıçdaroğlu beni ve bazı milletvekili arkadaşlarımı ihraç edecekmiş. Etmezsen hatırım kalır Kemal bey!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.







