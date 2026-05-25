Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti

16:59 25/05/2026, Pazartesi
Kılıçdaroğlu'nun programı değişti
Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti. Yeni programa göre Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta herkese açık halk buluşması olacak. Parti Meclisi toplantısı ise 1 Haziran'da gerçekleştirilecek.

CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından Genel Merkez’de polis ile partililer arasında arbede yaşandı. Binada büyük hasar oluşurken, yeniden genel başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez’e ne zaman gideceği merak konusu oldu.

Kılıçdaroğlu'nun, Kurban Bayramı'nın ikinci günü 28 Mayıs'ta, CHP Genel Merkezi'nde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacağı ifade edilmişti. Bu programda değişikliğe gidildi.

30 Mayıs'a ertelendi

CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Atakan Sönmez, bayram programlarının değiştiğini açıkladı. Yeni programa göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu siyasi partilerin bayramlaşma yoğunluklarından dolayı 28 Mayıs'ta olacak bayramlaşmayı 30 Mayıs'ta herkese açık olacak şekilde saat 12.00'de halk buluşmasıyla birlikte yürütecek.

Parti Meclisi toplantısı ise 1 Haziran'da gerçekleştirilecek.





