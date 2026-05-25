Özgür Özel'den CHP Genel Merkezi'nde tebligat tiyatrosu: O görüntüler kurgu çıktı

Özgür Özel’in kendisine iletilen resmi belgeyi hiç okumadan yırttığı iddia edilen görüntülerin aksine, tebligatı Ali Mahir Başarır ile birlikte dikkatle incelediğini gösteren yeni bir fotoğraf sızdırıldı.

Görüntüler kurgu mu?

Bilindiği üzere, tahliye kararını uygulamak amacıyla polis ekiplerinin genel merkez binasına girmesinin ardından, görevliler söz konusu tebligatı 12. katta bulunan Özgür Özel'e teslim etmişti. Kamuoyuna ilk yansıyan ve sosyal medyada hızla yayılan videoda, Özel’in belgeyi hiç okumadan yırttığı görünüyordu.

Belgeyi eline alan Özgür Özel, "Bunun için yıktılar Baba Ocağı'nı" sözleriyle farklı bir imaj oluşturmak istiyordu ki Türkiye Gazetesi'nde yer alan bu fotoğraf, Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır'ın tebligat üzerinde detaylı bir değerlendirme yaptığını gözler önüne serdi.

CHP Genel Merkezi'nde temizlik

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi’nin verdiği ‘mutlak butlan’ kararı ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa dönmesinin ardından dün polis eşliğinde bina tahliye edildi.

Tahliye sırasında çıkan olaylar nedeniyle genel merkez binasında camlar kırıldı, koltuklar ve pek çok eşya hasar gördü. Tahliyenin ardından binada dün akşam saatlerinden itibaren temizlik çalışması başladı. Binanın giriş katı tamamen temizlendi, kırılan camlar ile hasar gören eşyalar yenilendi. Diğer katlarda meydana gelen tahribat da büyük ölçüde giderildi. Binanın çevresinde de hasarlı alanlarda onarım çalışması yapıldı. Ekiplerin binada ve çevresindeki çalışmaları sürüyor. Çalışmaların Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gideceği bayramın 2'nci gününe kadar tamamen bitirileceği belirtildi.







