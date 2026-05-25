AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir

Ömer Çelik, ortaya çıkan tablonun tamamen CHP'li isimlerin geçmişten bugüne taşıdığı iç iddiaların ve çatışmaların bir neticesi olduğunu belirtti. AK Parti'nin veya Cumhur İttifakı'nın bu konunun hiçbir yerinde taraf olmadığını hatırlatan Sözcü Çelik, Özgür Özel yönetiminin kendi siyasi yetersizliklerini örtbas etmek amacıyla "siyaset yargı eliyle dizayn ediliyor" argümanına sığındığını dile getirdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Öncelikle bugün Türk edebiyatının müstesna ismi, Büyük Doğu idealinin mütefekkiri, şair Necip Fazıl’ın ölüm yıl dönümü. Bir kere daha kendisini rahmetle, saygıyla anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Büyük Doğu ideali yaşıyor ve yaşamaya devam edecek.

Son siyasi tartışmaları yakinen takip ediyoruz. Yargı kararının ortaya çıkmasından sonra CHP merkezde yürüyen tartışmaların birtakım ayrıntılarına değineceğim. Fakat öncelikle şunu söylemek isterim. CHP’lilerin CHP’lilerle yürüttüğü bu tartışma, kendi işlerindeki bu çatışma, birilerinin sürekli olarak kasti bir biçimde AK Parti üzerinden bu işi yürütmeye, değerlendirmeye çalıştığı bir yalan siyasetine dönüşmüş durumda. Özellikle Sayın Özgür Özel, kendi zaaflarını, kendi siyasi yetersizliklerini örtbas etme konusunda sürekli olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı saygısız ifadeler kullanan, haddini aşan bir siyasi üslubu takip ediyor. Ve maalesef orada toplanan bazı kişilerin de Cumhurbaşkanlığı makamına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı son derece yanlış ifadeler kullandıklarını gördük.

Öncelikle şunu söylemek isterim. Biz siyasi eleştiriyi saygıyla karşılarız. Siyasi protestoyu saygıyla karşılarız. Siyasi eleştirinin ve siyasi protestonun demokrasimizin olgunluğu içerisinde çok önemli bir yeri vardır. Biz de siyasi eleştiriye her zaman kıymet veririz. Fakat siyasi eleştiriyi aşan, siyasi hakaret, hedef gösterme ve siyasi tehdit anlamına gelen bütün ifadeleri Sayın Özgür Özel’e ve orada bu ifadeleri kullanan bazı kişilere aynen iade ediyoruz. Aslında üstünde durmaya bile değmez fakat işte televizyonlardan verildiği için maalesef bu konuları gündemimize almamız gerekiyor. Bunların söylediği sözlerin herhangi biri Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına yaklaşamaz. Bu sözleri söyleyenler, bu sözleri sadece kendi isimlerinin yanına yazdırmış olurlar. Biz tabii ki siyasi protesto, siyasi eleştiri olsa bunlar konusunda gayet saygıdeğer bir tutum takınıyoruz. Ama iş şantaj, tehdit, haddini aşan ifadeler kullanma, hakaret gibi konulara geldiği zaman çok net bir şekilde söylüyorum. Siyasi zorbalığa ve siyasi eşkıyalığa asla izin vermeyiz.

"CUMHURBAŞKANIMIZ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Bakın bu bir iki gündür kullanılan ifadeler tamamen haddini aşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bu ifadeleri kullananlarla hukuk önünde ve meşru siyaset yoluyla en net ve en etkili mücadeleyi vereceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Biz meselelerin sükunet içerisinde ve sağduyulu bir şekilde halledilmesinden yanayız. Türkiye’nin demokrasisi olgundur. Türkiye’nin rejimi, Türkiye’nin siyasi hayatı pek çok krizin içinden geçmiştir. Bugünlere gelmiştir. Bugünlere gelmenin neticesi olarak da yüce milletimizin büyük feraseti, yüce milletimizin büyük basireti, devlet hayatımızın binlerce yıllara dayanan tecrübesi sayesinde atlatılmayacak kriz yoktur. Ama bunun yerine siyasi yetersizliklerini Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin başına, Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük bir siyasi tehdit, şantaj ve çirkin üslup kampanyasına çevirenlere bir adım bile attırmayız. Bu kadar net konuşuyorum. Çünkü kendi meselelerini çözemeyenler, kendi meseleleriyle ilgili olarak herhangi bir şekilde ortaya bir siyasi yetenek koyamayanların artık gelinen noktada sürekli olarak Sayın Cumhurbaşkanımızı, AK Partimizi, Cumhur İttifakımızı bu üslupla hedef alması karşısında bizim onların önüne koyacağımız şey en net ve en kesin hukuki ve siyasi mücadeledir. Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir. Bu kırmızı çizgiye kimseyi dokundurtmayız. Yine bahsettiğim gibi bunların söylediği sözlerin herhangi bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize, Cumhur İttifakı’na yaklaşması mümkün değil. Hepsini iade ediyoruz. Hukuk önünde ve siyaset yoluyla bunlarla hesaplaşmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz.

Tabii arzumuz sağduyunun, sükunetin, aklın, siyasi aklın, basiretin, ferasetin ve gerçeklerin konuşulduğu bir ortamın hakim olmasıdır. Tercih onlarındır. O protesto hakkını kullanan, eleştiri hakkını kullanan vatandaşlarımıza saygımız büyüktür. Protesto hakkını kullanmak, eleştiri hakkını kullanmak üzere orada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi’ne gönül vermiş vatandaşlarımıza saygımız büyüktür. Fakat onların içerisine karışarak bu çirkin üslubu kullananlara, Cumhurbaşkanlığı makamına, partimize, arkadaşlarımıza dönük bu tehdit, şantaj ve hakaret üslubunu kullananlarla da hukuk önünde hesaplaşacağız.

Değerli arkadaşlarım, bugün gelinen nokta esasında bir sürü gündem bu işin içine karıştırılsa da CHP’lilerin iç çatışması, iç mücadelesi neticesinde ortaya çıkan birtakım iddiaları yargının araştırmasından ve sonuca bağlamasından ibarettir. Yargı kararı konusunun sonrasında ortaya çıkan tablo nasıl başladı? Hiçbir şekilde hiçbir siyasi parti, AK Parti, Cumhur İttifakı ya da diğer muhalefet partileri bu olayın tarafı değillerdi. Halen de biz bu olayın herhangi bir yerinde değiliz. İlk iddialar Cumhuriyet Halk Partisi’nde milletvekilliği yapmış, belediye başkanlığı yapmış, Cumhuriyet Halk Partisi’nde yöneticilik yapmış ve halen Cumhuriyet Halk Partisi’nde aktif siyaset yapan kişiler tarafından gündeme getirildi. Özgür Özel yönetimindeki Cumhuriyet Halk Partisi’nin o zamanki yönetimi bunları ciddiyetle ele almak, değerlendirmek yerine başka bir yol tercih etti. Bu iddiaların üzerine yine Cumhuriyet Halk Partililer, Cumhuriyet Halk Partisi’nin belediye başkanları, milletvekilleri, yöneticileri tarafından gündeme getirilen bu iddialar karşısında yargı harekete geçti. Yargının bulduğu deliller, yargının yaptığı değerlendirmeler sonucunda bu tablo ortaya çıktı. Dolayısıyla ikide bir burada sanki bu konunun tarafı bizmişiz gibi bir gündem oluşturmaya çalışmak, Özgür Özel yönetiminin baştan beri, Özgür Özel ekibinin baştan beri kendi yetersizliklerini örtmek için kullandığı bir yöntemdir.

Şimdi sık sık şunu söylüyor Sayın Özgür Özel. Diyor ki siyaset yargı eliyle dizayn ediliyor. Bakınız, biz AK Parti kurulduğundan beri siyasetin yargı eliyle dizaynında iki kavram üzerinde hassasiyetle durduk. Bir tanesi yargı vesayeti, diğeri yargısal aktivizm. Ve AK Parti’nin siyasi mücadelesinin ve Türkiye’nin en önemli demokrasi mücadelesinin AK Parti tarafından ortaya koyulan iradesi askeri vesayete karşı olmak kadar, yargı vesayetine ve yargısal aktivizme de karşı olmaktır. O sebeple sivil siyasetin üstünlüğünü ve sivil siyasetin dokunulmazlığını her zaman en güçlü biçimde biz savunduk. Yargısal aktivizm ve yargı vesayeti ya da yargı faaliyeti yoluyla siyasetin dizayn edilmesi siyaset değildir. Anti siyasettir. Dolayısıyla demokrasiye aykırıdır. Bunun mücadelesini biz verdik. Tabii biz yargısal aktivizme ve yargısal vesayete karşı olduğumuz kadar siyasetin ekonomik yolsuzluk yoluyla, siyasi çökme yoluyla dizayn edilmesine de karşı çıktık. Aynı şekilde biz siyasetin ekonomik yolsuzluk kadar siyasi yolsuzluk, siyasi abrakadabra olarak siyasi kumpaslarla, siyasi birtakım numaralarla, siyasi birtakım oyunlarla dizayn edilmesine de karşı çıktık. Ve bugün yine Cumhuriyet Halk Partisi içinde geçmişten beri siyaset yapan isimler iddia ediyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi bu siyasi oyunlarla, bu siyasi kumpaslarla karşı karşıya kalmıştır.Yargı inceliyor ve bir neticeye varıyor. Dolayısıyla tartışma, Cumhuriyet Halk Partililerin Cumhuriyet Halk Partililer hakkındaki iddialarıyla beraber ortaya çıkan bir şeydir.

"BİZ MEYDANLARIN VE SANDIĞIN PARTİSİYİZ"

Dolayısıyla yargısal aktivizm yoluyla geçmişte vesayet zamanlarında siyasetin dizayn edilmesi ne kadar yanlışsa, siyasetin bu şekilde ekonomik yolsuzluk, siyasi yolsuzluk, siyasi oyunlarla dizayn edilmesi de o kadar yanlıştır. Bunlar anti siyasettir. Demokrasiye aykırıdır. Demokrasinin güvenliği siyasetin güvenliğinden geçer. Siyasi partilerin yönetimlerinin özgür iradeyle oluşması, her türlü vesayetten bağımsız ama her türlü siyasi kumpas, şantaj ve oyundan da bağımsız olarak tecelli etmesi demokrasinin sağlığı açısından çok önemlidir. Dolayısıyla her yargı kararına karşı “Siyaset yargı eliyle dizayn ediliyor” demeleri aslında başka şeyleri örtbas etmekten başka bir şey değildir. Bir diğer konu da şu. Sık sık bir şey kullanıyor Özgür Özel. Diyor ki “Bizim karşı karşıya olduğumuz tablo AK Parti yargı kolları tarafından yapılıyor.” Tabii bu son derece standardı düşük bir tanımlama. Son derece düşük bir siyasi değerlendirme. Bunu çok sık kullandığı için bunu söylemek zorunda kalıyorum. Esasında biz siyasi partilerin bu şekilde birtakım vulgarize tabirlerle, yakıştırmalarla ele alınmasına karşıyızdır. Bu konuda son derece hassasiyet gösteririz. Büyük bir titizlik içerisinde hareket ederiz. Ama Sayın Özgür Özel ve ekibine şunu söylemek gerekir. AK Parti’de siyasi yargı kolları yok. Yargıdan sorumlu genel başkan yardımcılığı diye bir şey yok. Ama sizin döneminiz zamanında bütün Türkiye gördü ki yolsuzluktan sorumlu bir kolunuz var. Yolsuzluktan sorumlu bir biriminiz var. Ve bütün bunlar önünüze geldiğinde siz bunlarla ilgili bir adım atmadınız. Atmadığınız gibi tam tersine himaye etmeye çalıştığınızı yine Cumhuriyet Halk Partililer söyledi. AK Parti yargı kolları diye tabirler uyduracağınıza, sizin döneminizi kastederek söylüyorum, kendi partinizdeki yolsuzluk kollarına baksaydınız, siyasi ve ekonomik yolsuzluk kollarına uğrasaydınız. Onun için bizim herhangi bir şekilde siyaset meydanı ve sandık dışında bir iradenin peşinde koştuğumuzun söylenmesi dünyanın en büyük yalanıdır. Biz meydanların partisiyiz. Biz sandığın partisiyiz. Biz önümüze vesayetin en karanlık günlerinde, en ağır vesayet araçlarıyla çıkıldığında bile sandıktan, millet iradesinden başka bir şey düşünmedik. Cumhurbaşkanımız bilinen ve bilinmeyen türlü siyasi tehditle ve siyasi suikastla karşı karşıya kaldığında, Ankara kapkaranlık bir iklime büründüğünde Cumhurbaşkanımızın yaptığı şey Anadolu’ya çıkmak ve millet iradesiyle buluşmak oldu. Her zaman bu böyle oldu. Dolayısıyla burada AK Parti’ye en son yakıştırılacak şey sizin bu söylediğiniz sözlerdir. Ama biz siyasi vesayetin, yargı vesayetinin en karanlık, en ağır günlerinde, askeri vesayetin en karanlık günlerinde tehdit edilirken siz bu tehditlerin arkasında durdunuz.

Modern ve postmodern darbelerin arkasında durmuş bir siyasi geçmişten geliyorsunuz. Cumhurbaşkanımız millet iradesiyle buluşurken siz Ankara’nın labirentlerinde ve koridorlarında birtakım kumpaslar peşinde koşan bir siyasi gelenekten geliyorsunuz.

"SANDIĞIN PARTİSİ BİZİZ"

Onun için bu durumu netleştirelim. Meydanların partisi biziz. Sandığın partisi biziz. Siz kendinize neyi yakıştırıyorsanız onu bize söylemekten vazgeçmelisiniz. Dolayısıyla beğenmediğiniz her yargı kararına siyasetin yargı eliyle dizayn edilmesi gibisinden bir tabirle yaklaşmanızın hiçbir manası yok. Hiçbir geçerliliği yok. Bu konuda bir hassasiyetiniz varsa önce herkes kendi evinin bahçesini temizlemelidir.

Bakın ne dedik biz? Dedik ki siz çıkın bunlara kefil misiniz, değil misiniz? Tek tek bunlardan bahsedin dedik. Özgür Özel şimdiye kadar bu konuda sessiz kaldı. İlk defa iki gün önce net bir şekilde kefil olduğunu söyledi. Ve söylediği şey de şu. “Bu ismi geçenlerin hepsi benim evladım, onlar masumdur.” Bakın bu particilik değildir. Bu kabileciliktir. Bir partinin, bir kurumun, bir yapının tümüyle masum ilan edilmesi, içinde bu iddialar varken “Dönelim araştıralım, bunlara bir bakalım, gereğini yapalım varsa bir sıkıntı” demek yerine bu tip yollara tevessül edilmesi kuşkusuz ki bir kabilecilik mantığından başka bir şey değil. Biz siyasi partiler arasındayız. Biz demokrasi zeminindeyiz. Biz vesayetin siyasi kabilecilik kısmında değiliz. Siz kendinizi dokunulmaz, her türlü vesayetin peşinde yıllarca geçirdikten sonra halen bu konuda görebilirsiniz.

"ATATÜRK İSTİSMARI YAPIYORSUNUZ"

Şimdi de mesela size bir soru soruluyor. Bu soruya düzgün bir cevap vermek yerine tutuyorsunuz. Atatürk istismarcılığına soyunuyorsunuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetimizin kurucusudur, ilk Cumhurbaşkanımızdır. Ve toplumumuzun ortak değeridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve arkadaşlarının verdiği büyük mücadele, istiklal mücadelesinin sonunda Cumhuriyetimizi elde ettik. Tarih içerisindeki büyük yürüyüşümüzün bu son hamlesinde de çok partili hayata geçerek demokrasimizi inşa ettik. Ama siz ne zaman siyasetin üstüne gölge düşse ve düşürseniz, ne zaman demokrasinin üstüne gölge düşse ve düşürseniz sürekli olarak Atatürk istismarı yapıyorsunuz. Dolayısıyla burada bari bütün bu siyasi kumpası, siyasi yanlışları örtmek için bunlarla Atatürk’ü yan yana getirmeyin. Bu hassasiyeti gözetin. İki üç yıl evvel partimizin bir toplantısında, bir kongremizde konuşurken CHP’nin içi Orta Doğu’dan daha karışık demiştim. Bunu söyleyeli iki üç yıl oldu. CHP’nin içinin Orta Doğu’dan daha karışık olduğunu söyleyeli. Ben bunu söyledikten sonra esasında şimdi geriye dönüp bakıyorum. Bu iki üç yıllık süreçte Orta Doğu’ya haksızlık etmişim. CHP’nin içi Orta Doğu’yu fersah fersah geride bırakacak kadar karışık. Bu karışıklığı bizim üzerimizden netleştirmeye, bizim üzerimizden temize çekmeye kalkmayın. Bütün bu iş ve işlemler sizin ve ekibinizin yönetimi zamanında oldu.

Yani sadece isim vermek istemiyorum. Bir ildeki siyasi yolsuzluk, başka bir ilde ortaya çıkan sapkınlıklar, bütün bunlarla sadece bu ikisini temizlemek üzere uğraşsanız başka bir şeyle uğraşmaya mesainiz kalmaz. Fakat sürekli olarak bu örtbas etme faaliyeti içerisine giriyorsunuz. Bu da sizin bileceğiniz iş ama bunu bizim üzerimizden yaptırmayız size. Hele Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeleri kullanarak bu gündemi örteceğinizi zannediyorsanız bu imkansız bir şey. Çünkü biz siyasetin partisiyiz. Siz siyaset karşıtlığının partisisiniz. Biz demokrasi mücadelesi vermiş bir siyasi geleneği temsil ediyoruz. Sizinse siyasi tarihinizde pek çok kere demokrasiyi enfekte eden, sabote eden eylemlerin altında imzanız var. Onun için görülmesi gereken şey şudur. Particilikle kabileciliği birbirinden ayırt edemeyen bir siyasi ekip burada konuşmaktadır. Biz siyasetçiyiz ve hukukun içinde, demokrasinin içerisinde hareket ediyoruz. Yargıya intikal etmiş bir konuda sürekli olarak “Siz bunu AK Parti yaptı” diyerek esasında bizim sizin birtakım siyasi usulsüzlüklerinizin örtbas edilmesi için yargıya müdahale etmemizi istediğinizi görüyoruz. Bizim böyle bir yaklaşımımız yok. Size de söylediğimiz şudur. Bakın bütün kamuoyunun gözü önünde gerçekleşti ve bunu size Cumhuriyet Halk Partililer söyledi. Dediler ki “Bu partiyi bundan temizleyin.” Bu sizin bileceğiniz iş. Bu sizin yapacağınız işlemlerle ilgili bir konu. Biz bu olayın hiçbir tarafında değiliz. Hiçbir tarafında olmaya niyetimiz yok.

AK Parti ve Cumhur İttifakı gündemine hakimdir. Bakınız Sayın Cumhurbaşkanımızın bir günlük mesaisi, bu muhalefettekilerin hepsini toplayın, onların bir yıllık mesaisinden fazladır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir haftalık mesaisi, bu muhalefettekilerin hepsini toplayın, bunların beş yıllık mesaisinden fazladır. Sadece hepimiz şahidiz. Son zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD ve İsrail’in İran’a saldırısından sonra ortaya çıkan tabloda barışın sağlanması için ortaya koyduğu efor ve gayret, bütün bu muhalefetteki siyasi partilerin hepsini toplayın, onların on yıllık mesaisinden fazladır. Dolayısıyla biz gündemimize hakimiz. Bu konularla herhangi bir şekilde uğraşacak ne vaktimiz var ne de herhangi bir şekilde bunları gündeme almaya niyetimiz var. Biz meydanlardayız, siyaset arenasındayız, demokrasi zemininde duruyoruz. Demokrasinin içeriden ya da dışarıdan herhangi bir vesayet yoluyla enfekte edilmesine ne kadar karşıysak, bunu nasıl anti siyaset buluyorsak, siyasi partilerin de demokrasinin güvencesi olan, demokrasinin DNA’sını teşkil eden siyasi partilerin de birtakım çökme operasyonlarıyla, delege iradesine baskıyla, siyasi kumpasla herhangi bir şekilde yönlendirilmesine de karşıyız. Bunların araştırılması söz konusuysa yargının görevini yapması karşısında saygılı davranmaktan başka herhangi bir yolumuz yoktur.

"CHP'NİN HESAP VERME BORCU VARDIR"

Dolayısıyla sizin her türlü bu iddia karşısında probleminiz kendinizi her türlü iddianın üstünde görmenizdir. Bu başlı başına bir demokrasi karşıtlığı, milli irade karşıtlığıdır. Dolayısıyla esas mesele bu siyasi zihniyet tüzüğünün değişmesidir. Parti tüzüklerinin yazılı olan parti tüzüklerinden daha önemli olan şey zihniyet tüzüğüdür. Buradaki zihniyet tüzüğü biraz evvel bahsettiğim gibi tamamen demokrasi karşıtlığı, tamamen siyaset karşıtlığı ve anti siyaset üzerine kurulu bir tablodur. Şimdi burada en büyük mağdurlardan bir tanesi siyasi hayatımız, milletimiz ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne gönül vermiş olan saygıdeğer vatandaşlarımızdır. Cumhuriyet Halk Partisi’ne gönül vermiş olan saygıdeğer vatandaşlarımız bu tabloyu hak etmiyorlar. Temiz siyaset en temel demokratik haktır. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi’ne gönül vermiş vatandaşlarımıza, vatandaşlarımızın hakkı olan temiz siyaseti ellerinden alanların Cumhuriyet Halk Partisi’ne gönül vermiş vatandaşlarımıza hesap verme borcu vardır. Esas mesele budur. Bu hesap vermeden kaçmak için gündemi bizim üzerimizden değiştirmeye kalkmayın. Buna müsaade etmedik, etmeyeceğiz, bundan sonra da bunu yapamayacaksınız. Dolayısıyla siz esas olarak Cumhuriyet Halk Partisi’ne gönül vermiş değerli vatandaşlarımıza bu tablonun bir izahını yapmakla mükellefsiniz.

"BU TARTIŞMALARDA TARAF DEĞİLİZ"

Onun dışında biz Cumhurbaşkanlığı olarak Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bu tartışmalarda taraf değiliz. Yani adada kim kalmış, adadan kim gönderilmiş, o gün kim elenmiş, kim kazanmış, Cumhuriyet Halk Partisi adasında ne oluyor bizi hiç ilgilendirmez. Biz geçmişte son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve ondan öncesindeki dönemde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibiyle mücadele ettik. Daha sonrasında Sayın Özgür Özel ve ekibiyle mücadele ettik. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi içinde herhangi bir şekilde bizim taraf olduğumuz bir durum yoktur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi’nin yönetiminde kim varsa siyasi rekabet çerçevesinde, demokratik standartlar içerisinde bu rekabeti, bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Onun dışında bu konunun bizi ilgilendiren bir tarafı yok. Bu gündem sizin gündeminiz. İkide bir meydana çıkıp, ikide bir sağa sola çıkıp Sayın Cumhurbaşkanımızı ve AK Partimizi hedef almanız gündem saptırmaktan, başta Cumhuriyet Halk Partili vatandaşlarımıza ve milletimize hesap vermekten kaçmaktan başka bir şey değildir. AK Parti ve Cumhur İttifakı kendi gündemine hakimdir.

Tabii bir de ikide bir kaos çıkarmaktan, birtakım süreçleri sabote etmekten bahsediyorlar. Biliyorsunuz daha önce kitapçıları birbirinden ayırdılar. Bizden olan olmayan kitapçılar diye. Kahve dükkanlarını ayırdılar. Bizden olan olmayanlar diye. Yani kitabın ve kahvenin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gitme hakkı olsa bunların hepsini mahkum ettirir. Sokağı bu şekilde bölmeye çalıştılar. Vatandaşlarımızın bir kısmını karşı karşıya getirdiler. Halbuki siyaset sanatı sağduyuyla hareket etme sanatıdır. Siyaset insan hayatının maliyetini azaltmak için icat edilmiştir. Ve siyaset toplumsal hayata daha çok oksijen pompalamak için icat edilmiştir. Ama siyaset sanatının bu ustalığından yoksun olanlar kaostan beslenmeye çalışıyorlar. Sisteme oksijen pompalamak yerine karbondioksit pompalıyorlar. Dolayısıyla siyasetin burada gerçek ustalığı kaos çıkarmak üzerinden değil, siyaset sanatının çözüm üreten kapasitesini ortaya koymak üzerinden kendisini gösterir."



