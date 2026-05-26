CHP'de mutlak butlanla göreve gelen yeni yönetimden ilk adım: 24 çalışanın işine son verildiği iddiası

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen “mutlak butlan” kararının ardından parti içinde yaşanan gerilim sürüyor. Yeni yönetimin, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Medya ve İletişim ekibinde görev yapan 24 çalışanın işine son verdiği iddia edilirken, partide bayram sonrası yeni görev değişikliklerinin yaşanabileceği öne sürüldü.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı hakkında 'mutlak butlan' kararı verdi.
21 Mayıs Perşembe günü çıkan kararla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlığı görevine tekrar döndü.
Kararın ardından Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu cephesi birbirine girerken CHP kendi içerisinde karıştı.
Yeni yönetimden ilk adım
Bu olayların ardından dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.
Mutlak butlan sonrası göreve gelen yeni yönetimin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Medya ve İletişim ekibinde çalışanların işlerine son verdiği iddia edildi.
İddiaya göre CHP Genel Merkezi'nde teknik ofisten üye kabul ofisine kadar pek çok birimden 24 çalışanın işine son verildi. Son verilenlerin sayısının bayramdan sonra artabileceği de belirtildi.
"O isimlerden biri de benim"
İşten çıkarılan isimlerden, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Medya ve İletişim biriminde çalışan Çimen Çetin, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Evet, o isimlerden biri de benim. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Medya ve İletişim birimindeki görevime yeni yönetimin talimatının ardından gelen tek bir telefon ile son verildi… Hadi size iyi bayramlar 'yeni yönetim'…" ifadelerini kullandı.