CHP'de mutlak butlanla göreve gelen yeni yönetimden ilk adım: 24 çalışanın işine son verildiği iddiası

Bu olayların ardından dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

İddiaya göre CHP Genel Merkezi'nde teknik ofisten üye kabul ofisine kadar pek çok birimden 24 çalışanın işine son verildi. Son verilenlerin sayısının bayramdan sonra artabileceği de belirtildi.

"O isimlerden biri de benim"

İşten çıkarılan isimlerden, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Medya ve İletişim biriminde çalışan Çimen Çetin, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Evet, o isimlerden biri de benim. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Medya ve İletişim birimindeki görevime yeni yönetimin talimatının ardından gelen tek bir telefon ile son verildi… Hadi size iyi bayramlar 'yeni yönetim'…" ifadelerini kullandı.