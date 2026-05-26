Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
CHP'de mutlak butlanla göreve gelen yeni yönetimden ilk adım: 24 çalışanın işine son verildiği iddiası

CHP'de mutlak butlanla göreve gelen yeni yönetimden ilk adım: 24 çalışanın işine son verildiği iddiası

00:4126/05/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
CHP'de yeni yönetimin genel merkezde 24 çalışanın işine son verdiği ileri sürüldü.
CHP'de yeni yönetimin genel merkezde 24 çalışanın işine son verdiği ileri sürüldü.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen “mutlak butlan” kararının ardından parti içinde yaşanan gerilim sürüyor. Yeni yönetimin, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Medya ve İletişim ekibinde görev yapan 24 çalışanın işine son verdiği iddia edilirken, partide bayram sonrası yeni görev değişikliklerinin yaşanabileceği öne sürüldü.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı hakkında 'mutlak butlan' kararı verdi.

21 Mayıs Perşembe günü çıkan kararla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlığı görevine tekrar döndü.

Kararın ardından Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu cephesi birbirine girerken CHP kendi içerisinde karıştı.

Yeni yönetimden ilk adım

Bu olayların ardından dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

Mutlak butlan sonrası göreve gelen yeni yönetimin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Medya ve İletişim ekibinde çalışanların işlerine son verdiği iddia edildi.

İddiaya göre CHP Genel Merkezi'nde teknik ofisten üye kabul ofisine kadar pek çok birimden 24 çalışanın işine son verildi. Son verilenlerin sayısının bayramdan sonra artabileceği de belirtildi.

"O isimlerden biri de benim"

İşten çıkarılan isimlerden, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Medya ve İletişim biriminde çalışan Çimen Çetin, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Evet, o isimlerden biri de benim. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Medya ve İletişim birimindeki görevime yeni yönetimin talimatının ardından gelen tek bir telefon ile son verildi… Hadi size iyi bayramlar 'yeni yönetim'…" ifadelerini kullandı.




#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Özgür Özel
#Mutlak Butlan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ordu bayram namazı vakti 2026 | 27 Mayıs Çarşamba Ordu Kurban Bayramı namaz saati