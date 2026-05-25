CHP Genel Merkezi’nde 'fotoğraf' mesaisi: Kılıçdaroğlu için hazırlıklar tamamlandı

CHP'deki "Mutlak butlan" kararı sonrası Genel Başkanlığı koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu için genel merkezde hazırlıklar tamamlandı. Kılıçdaroğlu’nun makam isimliği takılırken, eski ve yeni genel başkanların fotoğrafları yan yana asıldı.
Genel merkez binasının 12. katında yer alan makam odasının kapısına Kemal Kılıçdaroğlu’nun isminin yazılı olduğu plaka yeniden monte edildi.
Mahkeme kararı doğrultusunda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı görevine resmen geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu için genel merkezde hareketlilik başladı.
Genel merkez binasının 12. katında yer alan makam odasının kapısına Kemal Kılıçdaroğlu’nun isminin yazılı olduğu plaka yeniden monte edildi.
Mahkemenin verdiği iptal kararının hemen ardından, parti içinde Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik tepki göstermek amacıyla genel merkezdeki fotoğrafları kaldırılmıştı.
Yaşanan kriz sürecinin bir parçası olarak, dün de genel merkez binasında bulunan Özgür Özel’in fotoğrafları indirilmişti.
Bugün yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, CHP Genel Merkezi’ndeki duvara Kemal Kılıçdaroğlu’nun renkli bir portre fotoğrafı yerleştirildi.
Fotoğraf ve isimlik krizinin aşılmasıyla birlikte, 12. kattaki genel başkanlık makam katı yeniden Kılıçdaroğlu'nun dönüşüne uygun hale getirilmiş oldu.
Parti içindeki genel başkanlık düğümünü çözen hukuki gelişme, tüzük ve kongre süreçlerine yönelik "mutlak butlan" yargı kararına dayanıyor.
Karar sonrası iki liderin fotoğraflarının yan yana ancak farklı formatlarda (renkli ve siyah-beyaz) asılması, parti içi dengeler açısından dikkat çekici bir detay oluşturdu.
Makam odasındaki isimliğin takılması ve fotoğrafların güncellenmesiyle birlikte, Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı olarak mesaisine başlama hazırlıkları tamamlandı.