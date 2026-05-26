Güzelbahçe Belediyesi’ne operasyon: Belediye Başkanı ve eski başkan gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Güzelbahçe Belediyesi’ne yönelik "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Örgüte Üye Olma", "Rüşvet", "Görevi Kötüye Kullanma" ve "İmar Kirliliğine Neden Olma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda; Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Özdem Mustafa İnce, İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar ile Belediye Meclis Üyesi Sezgin Kuş gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu tespit edilen iki şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabahın erken saatlerinde Güzelbahçe Belediyesi’ne ve şüphelilere ait adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle yürütülen soruşturmanın detaylarına göre, haklarında gözaltı kararı bulunan toplam yedi şüpheliden beşi adreslerinde yakalandı.

Soruşturma dosyasında adı geçen diğer iki şüpheli olan Belediye Meclis Üyesi Gizem Göçtü ile MİRYA Grup Yetkilisi Şamil Göçtü’nün ise yurt dışında oldukları belirlendi. Bu isimler hakkında savcılık talimatıyla yakalama kararı çıkartılarak adli işlemler başlatıldı.