Güzelbahçe dosyasında çarpıcı ifadeler: Sahte fotoğraflarla ruhsat ve iskan alındı, imara aykırı yapılara göz yumuldu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Güzelbahçe Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında ifade veren S.K.’nın beyanlarında dikkat çekici iddialar yer aldı. S.K., belediyedeki imar ve ruhsat süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığını, bazı yapıların mevzuata aykırı şekilde büyütüldüğünü, sahte fotoğraflarla bakanlık sistemlerinden onay alındığını ve çeşitli kişiler aracılığıyla para taleplerinde bulunulduğunu öne sürdü.
Soruşturma dosyasına giren ifadede S.K., 2022-2025 yılları arasında inşaat takip ve gayrimenkul işleriyle ilgilendiğini, bu süreçte Güzelbahçe’de yürütülen çeşitli yapılaşma faaliyetleri ve belediye içerisindeki ilişkiler ağı hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtti.
“BAŞINIZA SIKINTI GELMEMESİ İÇİN ÖDEME YAPMANIZ GEREKİYOR”
S.K., Güzelbahçe’de gerçekleştirilen villa projeleri sırasında belediyenin izin verdiği yapılaşma oranlarına uygun hareket edilmesine rağmen, daha sonra Belediye Meclis Üyesi ve inşaat mühendisi Gizem Göçtü’nün eşi Şamil Göçtü tarafından irtibata geçildiğini öne sürdü.
“PARALAR ŞİRKET HESAPLARINA AKTARILIYORDU”
S.K., süreç içerisinde çeşitli ödemelerin talep edildiğini ve bu ödemelerin belirli şirket hesaplarına yönlendirildiğini öne sürdü.
İfadesine göre, talep edilen ödemelerden bir kısmının o tarihte hayatta olan Onur Günay ile bağlantılı olduğu belirtilen GMH İnşaat Temizlik Turizm isimli şirket hesabına gönderilmesi istendi. S.K., bu ödemeler karşılığında yemek hizmeti faturaları düzenleneceğinin ve bu yöntemle ödemelerin resmi kayıt altına alınacağının ifade edildiğini söyledi.
S.K. ayrıca soruşturma kapsamında “Yalı Balık” adına da para transferleri gerçekleştirildiğini savcılığa anlattı.
“SAHTE FOTOĞRAFLARLA BAKANLIK SİSTEMİNDEN ONAY ALINDI”
İfadedeki en dikkat çekici bölümlerden biri yapı ruhsatı ve iskan süreçlerine ilişkin oldu.
“İSKAN ALINDIKTAN SONRA YAPILAR YENİDEN BÜYÜTÜLÜYORDU”
S.K., onay ve iskan süreçleri tamamlandıktan sonra bazı yapıların yeniden sökülerek veya ilave bölümler eklenerek büyütüldüğünü ileri sürdü.
“CİMER ŞİKAYETLERİ SONRASINDA YARDIM VAADİ”
S.K., imara aykırı yapılarla ilgili yapılan CİMER başvurularının ardından belediye yönetimiyle görüşmeler gerçekleştirildiğini söyledi.
“BELEDİYEDE ORGANİZE BİR YAPI GİBİ HAREKET EDİLİYORDU”
S.K., belediyeye yapılan başvurular ve müteahhitlere ait bilgilerin belediye içerisinden belirli kişilere aktarıldığını öne sürdü.
İfadesine göre daha sonra vatandaşlar ve müteahhitlerle irtibata geçilerek çeşitli ödemeler talep ediliyordu. Bu görüşmelerin çoğunlukla WhatsApp ve FaceTime üzerinden gerçekleştirildiğini söyleyen S.K., belediye başkanı Mustafa Günay, vefat eden oğlu Onur Günay, başkanın diğer aile fertleri, Gizem Göçtü, Şamil Göçtü ve bazı şirket temsilcilerinin aynı yapı içerisinde hareket ettiğini iddia etti.
“MUAMELECİLER DOSYALARI TAŞIYORDU”
S.K., belediye çevresinde faaliyet gösteren ve “muameleci” olarak adlandırılan aracılar bulunduğunu öne sürdü.
Bu kişilerin müteahhitlerden aldıkları dosyaları belediyedeki ilgili isimlere ulaştırdıklarını belirten S.K., belediye veya bağlantılı şirketler adına talep edilen paraların da bu aracılar üzerinden toplandığını ve ilgili kişilere teslim edildiğini iddia etti.
İfadesinde özellikle Mirya İnşaat ve Günay Grup isimlerini zikreden S.K., belediye karşısında ofisi bulunduğunu söylediği bazı kişilerin belediyedeki imar birimi ve siyasi isimlerle yakın ilişki içerisinde hareket ettiğini öne sürdü.
VELİ AĞBABA DETAYI DOSYADA
S.K.’nın ifadesinde CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın adı da geçti.
Ancak S.K., Veli Ağbaba’nın doğrudan para aldığına veya rüşvet ilişkisi içerisinde bulunduğuna dair somut ve doğrulanabilir bir bilgiye sahip olmadığını da ifade etti.
LÜKS ARAÇ İDDİASI
S.K., soruşturma kapsamında bazı şirketler ve müteahhitlerle ilgili ciddi rüşvet iddialarının da gündeme geldiğini söyledi.
İfadesine göre, Bambi Yatak ve Bambu Bahçe Mobilyaları ile bağlantılı olduğunu belirttiği bir kişi tarafından Kahramandere Mahallesi’nde büyük bir yapı inşa edildi. Bu yapının daha sonra imara aykırı şekilde genişletildiği ve bunun karşılığında Belediye Başkanı Mustafa Günay’a Mercedes Vito veya Mercedes Maybach Vito tipi bir aracın verildiğinin konuşulduğunu öne sürdü.
S.K., bu konuda ilgili evraklar ve plaka bilgilerinin savcılığa sunulabileceğini belirtti.
ÇOK SAYIDA ŞİRKETİN ADI GEÇTİ
S.K.’nın ifadesinde Yunusoğlu, F. İnşaat, İ. Mimarlık, O., E., T. İnşaat, G. ve E. İnşaat, Y. İnşaat, F. İnşaat, E. İnşaat ve G. Grup gibi çok sayıda şirket ve yapı firması yer aldı.
FOTOĞRAF, SES KAYDI, DEKONT VE DİJİTAL VERİLER DOSYAYA SUNULDU
İfadesinde güvenliği konusunda endişeleri olduğunu da dile getiren S.K., gerekli tedbirlerin alınmasını talep etti.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi. Haber konusu iddialar, soruşturma dosyasında yer alan ifade tutanaklarına dayanmakta olup, yargısal süreç devam ediyor.