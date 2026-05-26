CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'Özgür Özel'e göndermeli Kurban Bayramı mesajı: Bizim gücümüz dürüstlüğümüz

Bizler, tohumları aynı toprağa savrulmuş, yorulanların gölgesinde dinlendiği, her esen rüzgarı birlikte göğüsleyen ve kökleri birbirine sımsıkı bağlı büyük bir çınarız. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar, bu kardeşliği bozabilecektir. Bizim en büyük gücümüz, dürüstlüğümüz, birbirimizin gözünün içine bakarken saklamadığımız o saf hakikat ve aynı yola duyduğumuz sarsılmaz inançtır.