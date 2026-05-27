Parti Meclisi üç parça

Mahkeme kararına esas alınan belgede CHP’nin 37’nci Olağan Kurultay sonrası oluşan Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de yer aldı. Buna göre YDK listesi şu isimlerden oluştu: Uğur Bayraktutan, Ahmet Ersen Özsoy, Sezgin Kaya, Süleyman Bülbül, Gülsüm Filorinalı, Mahir Polat, Cem Artantaş, Saniye Barut, Garip Erdoğan, Doğuşcan Aydın Aygün, Mustafa Serdar Soydan, Bülent Maraklı, Gülşah Deniz Atalar, Ebru Okay ve Gonca Yelda Orhan. Belgede ayrıca YDK üyeliğinden istifa eden Tuba Torun Erdoğdu’nun yerine yedek listeden Ebru Okay’ın geçtiği bilgisi de yer aldı. YDK’da Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin ağırlığı dikkat çekiyor. Uğur Bayraktutan, Süleyman Bülbül ve Mahir Polat’ın eski Genel Merkez çizgisine yakın olduğu değerlendirilirken; Doğuşcan Aydın Aygün, Gülşah Deniz Atalar ve Ebru Okay’ın daha yeni dönem siyasetine yakın durduğu konuşuluyor. Bazı üyelerin ise iki taraf arasında daha dengeli bir pozisyon aldığı ifade ediliyor.