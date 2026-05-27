Parti Meclisi üç parça

CHP’nin mahkeme kararıyla göreve dönen 57 kişilik 37’nci Parti Meclisi listesinde güç dengeleri ciddi ölçüde değişti. Bir dönem Kemal Kılıçdaroğlu’nun kontrolünde olan Parti Meclisi bugün üçe bölünmüş durumda: Özgür Özel’e yakınlaşanlar, Kılıçdaroğlu’yla hareket edenler ve yeni bir denge arayanlar.
CHP’de mutlak butlan kararı sonrası göreve iade edilen 37’nci Olağan Kurultay Parti Meclisi (PM), 1 Haziran’da ilk kez toplanacak. Toplantıya mahkeme kararıyla yeniden göreve dönen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık edecek. Ancak toplantı öncesinde dikkatler yalnızca yönetim değişimine değil, PM içindeki yeni güç haritasına çevrildi. Mahkeme kararına esas olan 57 kişilik PM listesi incelendiğinde, 2020’de büyük ölçüde Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi ağırlığıyla şekillenen yapının bugün üç parçalı bir görüntü verdiği görülüyor. Kılıçdaroğlu’na bağlı kalan çekirdek ekip daralırken, önemli sayıda PM üyesinin zaman içinde Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu hattına yaklaştığı değerlendiriliyor. Bir başka grubun ise taraflar arasında daha dengeli bir pozisyon almaya çalıştığı ifade ediliyor.
ÇEKİRDEK EKİBİ DARALDI
PM’de Kılıçdaroğlu’na yakın çizgide duran isimler arasında Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu, Erdoğan Toprak, Tahsin Tarhan, Deniz Demir, Müslim Sarı ve Hakkı Suha Okay öne çıkıyor. Parti kulislerinde bu grubun özellikle eski örgüt yapısı, delegasyon sistemi ve Genel Merkez bürokrasisi üzerinde etkisini korumaya çalıştığı konuşuluyor.
ÖZEL’E YAKINLAŞANLAR
Mahkeme kararına esas alınan PM listesinde yer alan çok sayıda ismin ise süreç içinde Özgür Özel yönetimine yakınlaştığı belirtiliyor. Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Gökçe Gökçen, Özgür Karabat, Sevgi Kılıç, Gamze Taşcıer, Selin Sayek Böke, Seyit Torun ve Gökan Zeybek bugün yeni yönetim çizgisine yakın duran isimler arasında sayılıyor.
BAĞIMSIZ ÇİZGİDE DURANLAR
PM’nin en dikkat çeken başlıklarından biri ise tarafsız ya da bağımsız çizgide duran isimler oldu. Oğuz Kaan Salıcı’nın artık doğrudan Kılıçdaroğlu ekibi içinde değerlendirilmediği, daha çok parti içi muhalefetin ve ‘üçüncü yol’ arayışının merkezi haline geldiği konuşuluyor. Benzer şekilde Ali Öztunç ile Gürsel Erol’un da son süreçte iki taraf arasında daha dengeli bir çizgi izlediği değerlendiriliyor.
Gözler 57 kişide
Ana muhalefette mahkeme kararıyla görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin 37’nci Olağan Kurultay sonrasında seçilen Parti Meclisi’nin göreve gelmesi için verdiği dilekçe kabul edildi. Ankara 3’üncü Genel İcra Dairesi, Kılıçdaroğlu’nun avukatlarının CHP kurultayının iptal edilmesi nedeniyle göreve iade edilen PM ve YDK üyelerine tebligat yapılması talebini kabul etti.
İŞTE O İSİMLER
- Mahkeme kararına esas alınan 57 kişilik 37. Olağan Kurultay’da oluşan güncel Parti Meclisi listesi şöyle: Kemal Kılıçdaroğlu, Fethi Açıkel, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Gamze Akkuş İlgezdi, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ednan Arslan, Erbil Aydınlık, Turan Aydoğan, Aysu Bankoğlu, Nevaf Bilek, Cemal Canpolat, Devrim Barış Çelik, Ayşe Eser Danışoğlu, Deniz Demir, Adnan Demirci, Semra Dinçer, Zeynel Emre, Yunus Emre, Alirıza Erbay, Gürsel Erol, Gökçe Gökçen, Mehmet Akif Hamzaçebi, Neslihan Hancıoğlu, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Yıldırım Kaya, Sevgi Kılıç, Bülent Kuşoğlu, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Aylin Nazlıaka, Hakkı Suha Okay, Faik Öztrak, Ali Öztunç, Oğuz Kaan Salıcı, Necdet Saraç, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Selin Sayek Böke, Yaşar Seyman, Burhan Şenatalar, Berhan Şimşek, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Tahsin Tarhan, Gamze Taşcıer, Yüksel Taşkın, Bülent Tezcan, Erdoğan Toprak, Seyit Torun, Mehmet Tüm, Ahmet Hakan Uyanık, Hasan Efe Uyar, Pınar Uzun, Aylin Yaman, Hüseyin Yaşar, Emre Yılmaz, Gökan Zeybek.
YDK listesi netleşti
- Mahkeme kararına esas alınan belgede CHP’nin 37’nci Olağan Kurultay sonrası oluşan Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de yer aldı. Buna göre YDK listesi şu isimlerden oluştu: Uğur Bayraktutan, Ahmet Ersen Özsoy, Sezgin Kaya, Süleyman Bülbül, Gülsüm Filorinalı, Mahir Polat, Cem Artantaş, Saniye Barut, Garip Erdoğan, Doğuşcan Aydın Aygün, Mustafa Serdar Soydan, Bülent Maraklı, Gülşah Deniz Atalar, Ebru Okay ve Gonca Yelda Orhan. Belgede ayrıca YDK üyeliğinden istifa eden Tuba Torun Erdoğdu’nun yerine yedek listeden Ebru Okay’ın geçtiği bilgisi de yer aldı. YDK’da Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin ağırlığı dikkat çekiyor. Uğur Bayraktutan, Süleyman Bülbül ve Mahir Polat’ın eski Genel Merkez çizgisine yakın olduğu değerlendirilirken; Doğuşcan Aydın Aygün, Gülşah Deniz Atalar ve Ebru Okay’ın daha yeni dönem siyasetine yakın durduğu konuşuluyor. Bazı üyelerin ise iki taraf arasında daha dengeli bir pozisyon aldığı ifade ediliyor.