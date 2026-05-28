Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Kılıçdaroğlu başkanlığın gereğini yapar

Kılıçdaroğlu başkanlığın gereğini yapar

04:0028/05/2026, Perşembe
G: 28/05/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Devlet Bahçeli.
Devlet Bahçeli.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’de yaşananlara ilişkin “Bundan sonraki süreçte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, normal olarak mahkeme kararının ve genel başkan olmasının gereklerini yerine getirecektir” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesine verdiği röportajda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi’nin CHP’nin 38’nci Olağan Kurultayı’na yönelik “mutlak butlan” kararını değerlendirdi. Mahkeme kararının uygulama sürecinde yaşananların demokrasiye yakışmadığını vurgulayan Bahçeli, şöyle konuştu: “Beklentimiz, demokrasimizi temsil etmeyen bu görüntünün giderilmesi ve CHP’nin kurumsal kimliğiyle ileriye taşınmasını mümkün kılacak sağlıklı adımların atılmasıdır. Bize göre, CHP’de yaşanan son gelişmeler, CHP’nin iç meselesi olmanın yanı sıra Türkiye’de siyasal istikrarın korunması açısından da son derecede önemlidir.”

DEMOKRASİMİZE YAKIŞMADI

“Yargıtay’ın nihai kararıyla kesinleşecek olsa da yargı kararı ortadadır. Sayın Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı’dır. Mahkeme kararının uygulanması sürecinde yaşananlar ne CHP’ye ne de demokrasimize yakışan bir durum olmamıştır. Bundan sonraki süreçte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, normal olarak mahkeme kararının ve genel başkan olmasının gereklerini yerine getirecektir.”

DAĞINIKLIĞI GİDERİR

“Bu kapsamda ilk olarak genel merkeze yerleşme, onarma ve toparlanmayı gerçekleştirecek, dağınıklığı giderecektir. Aynı zamanda parti faaliyetleri devam edecektir. Bu şekilde bir siyasi partinin çöküşü değil yeniden inşası ve demokrasiye kazandırılması mümkün hale gelecektir. MHP’nin beklentisi bölünmüş bir CHP değil; bütünleşmiş, kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden CHP’dir. Geçici makam mücadeleleri uğruna partinin kurumsal kimliğinin yıpratılması, tabanın kutuplaştırılması ve teşkilat yapısının tahrip edilmesi tarih önünde ağır bir sorumluluk da doğuracaktır.”



#Devlet Bahçeli
#MHP
#CHP
#siyaset
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK? 1999 öncesi ve 2008 sonrası emeklilik şartları neler? Kadın - erkek yaş prim gün tablosu