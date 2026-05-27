Bahçeli: Ülkücüler çakıllı yolların, sisli gecelerin yılmaz ve sarsılmaz yolcularıdır

15:4127/05/2026, Çarşamba
DHA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ülkücü Şehitleri Anma Günü" dolayısıyla Kızılcahamam Ülkücü Şehitler Anıtını ziyaret etti. Bahçeli "Ülkücüler sisli gecelerin sarsılmaz ve yılmaz yolcularıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Muhterem dava arkadaşlarım, kıymetli hanımefendiler beyfendiler basının değerli temsilcileri hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Ülkücü şehitlerimizi rahmetle yad etmek için bir aradayız.

27 Mayıs şehitlerimizin aziz hatırası karşısında bugün oturduğumuz makamların üstlendiğimiz vazifelerin ardında nasıl büyük fedakarlıklar bulunduğunu yeniden hatırladığımız kutlu bir muhasebe günüdür.

Ülkücü için makam hakkı verilecek bir emanettir.

Değerli dava arkadaşlarım; şehadet bizim inancımızda tükeniş değil direniştir.Şehitlerimiz batılın zulmün ve zilletin karşısında dağ gibi duruşun ve dos doğru yaşayarak hepimize örnek olan ve peygamber efendimize komşu olan yiğitlerdir.

Ocaklarımızda dua dua çoğalan emanetleriyle nesilden nesile büyüyen aziz milletimize vakfedilmiş iradedir.

Her biri hainin kurşununa tebessümle yürüdü.

Ülkücü şehitlerimiz delikanlı düşlerinden ana kucağından baba ocağından dünyada ne varsa ellerinin tersiyle ittiler.

Ülkücü gençlerimiz daima yaşayacaktır.

Ülkücüler çakıllı yolların, sisli gecelerin yılmaz ve sarsılmaz yolcularıdır. Nefsini rafa kaldırmış korkularını arkalarında bırakmış dava arkadaşlarıdır. Mücadelede saf tutan ülkücülerdir. Ülkücülük bir ömür taşınacak en büyük şereftir. Şehitlerimiz huzurunda bir daha ilan ediyorum; Milletimizin birlik ve beraberliğini son nefesimize dek gözeteceğiz.

Nice dava arkadaşlarımızı kara toprağa emanet ettik. Her biri tertemiz yaşadı şahidiz.

Şehitlerimizin ruhları şad olsun."



