Bayram mazlum coğrafyalara derman getirsin

Nur Banu Aras
04:0027/05/2026, Çarşamba
Devlet Bahçeli.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

“Bayram, yalnızca gülen yüzlerin değil yüzü gülsün diye bekleyenlerin de bayramıdır” diyen Bahçeli, şunları kaydetti: “Gönül ve kültür coğrafyalarımızda mazlumların ahı göğe yükselmekte, Tahran’da ve Gazze’de çaresiz kadınların, boynu bükük çocukların, mahzun yaşlıların gözyaşları insanlığımızı sınamaktadır. Bireyden millete, milletten devlete sirayet eden bir silsile ile bugün Türkiye Cumhuriyeti’ne düşen tarihi sorumluluk da bu derin medeniyet hikmetinden ayrı düşünülemez. Türkiye Cumhuriyeti, bölgemizde yükselen her gerilim karşısında sağduyuyu, sükuneti, diplomasiyi, adil ve kalıcı barış maksadını sürdürmeye, tarihi ve kültürel mirası ile büyük devlet sorumluluğunun tabii gereği olarak kararlılıkla devam edecektir. Bayramımız, gönüllerimize dirlik, hanelerimize düzen, milletimize dayanışma, devletimize devam, mazlum coğrafyalara derman getirsin.”

KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL İLE BAYRAMLAŞTI

Ayrıca Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak Kurban Bayramı'nı tebrik etti.



