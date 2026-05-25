Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin’den Devlet Bahçeli’ye ziyaret

19:5225/05/2026, Pazartesi
Esma Ersin, Devlet Bahçeli ile birlik ve beraberliği görüştü.
Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Görüşmede toplumsal dayanışma, kültürel değerlerin korunması ve Türkiye’nin birlik beraberliğini güçlendirmeye yönelik konular ele alınırken, Ersin ziyaret sonrası Bahçeli’ye nazik kabulleri nedeniyle teşekkür etti.

Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye’nin birlik ve beraberliğini güçlendirmeye yönelik konular ele alınırken, toplumsal dayanışma, kültürel değerlerin korunması ve ortak yaşam anlayışının geliştirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Esma Ersin, “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ettim. Ülkemizin birlik ve beraberliğini güçlendirmeye yönelik konularda verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Nazik kabulleri ve kıymetli değerlendirmeleri için kendilerine en içten şükranlarımı sunarım.” ifadelerini kullandı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmenin, toplumsal birlik ve beraberlik mesajı açısından önemli olduğu değerlendirildi.



