MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Bakan Göktaş’a destek telefonu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bahçeli, Belçika’da gerçekleştirdiği esnaf ziyaretiyle ilgili yürütülen dezenformasyon sürecine dair Bakan Göktaş’a desteklerini iletti.
Bakan Göktaş, MHP lideri Bahçeli’ye verdiği destek dolayısıyla teşekkürlerini iletti.
Tarafların söz konusu gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ve görüş alışverişi yaptığı aktarıldı.
Görüşmenin, karşılıklı iyi dilek temennileriyle sona erdiği bildirildi.