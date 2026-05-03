'Çocuklar Güvende' uygulaması uluslararası yarışmada ilk 20'ye girdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocuklar Güvende" mobil uygulamasının, Uluslararası Telekomünikasyon Birliğince (ITU) düzenlenen "2026 Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi Ödülleri"nde ilk 20'ye kaldığını bildirdi.
Bakan Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "'Çocuklar Güvende' uygulamamız, uluslararası arenada. Çocuklarımızın dijital dünyadaki yol arkadaşı olan uygulamamız, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin yarışmasında 1596 katılımcı arasından ilk 20'ye girdi" dedi.
Göktaş, oylamanın 5 Mayıs'a kadar devam edeceğini belirterek, vatandaşların 'https://itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2026/Vote' adresinden oylamaya katılabileceğini aktardı.