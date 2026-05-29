Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sosyal medya tahliyesi

Sosyal medya tahliyesi

Burak Doğan
04:0029/05/2026, Cuma
G: 29/05/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kemal Kılıçdaroğlu - Özgür Özel
Kemal Kılıçdaroğlu - Özgür Özel

Butlan kararıyla genel başkanlıktan olan Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin talebine rağmen partinin resmi sosyal medya hesaplarını devretmedi. Kılıçdaroğlu, konuyu ABD’ye taşıdı. X, Facebook ve Instagram’a başvuran Kılıçdaroğlu ekibi, resmi olarak yetkinin kendilerinde olduğunu belirterek milyonlarca takipçisi olan hesapların devredilmesini istedi. Facebook başvuruya olumlu cevap verdi. Hesapları korsan olarak kullanan ekip hakkında da suç duyurusunda bulunulacak.

Yargının mutlak butlan kararına direnerek CHP Genel Merkezi’ne polis müdahalesine kapı aralayan Özgür Özel yönetimi, benzer tavrı partinin sosyal medya hesaplarında da sergiliyor. Kılıçdaroğlu ekibinin talebine rağmen 2 milyon 800 bin takipçili X, 1 milyon 900 bin takipçili Facebook ve 1 milyon 300 bin takipçili Instagram hesabı hâlâ devredilmedi.

ÖZEL HÂLÂ “GENEL BAŞKAN!”

Özel ekibi, Kılıçdaroğlu ekibinin talebine olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapmadı. Butlan kararına rağmen milyonlarca takipçili hesaplardan 25 Mayıs’a kadar Özgür Özel’in mesajları paylaşılmaya devam edildi. Özel’den “Genel Başkan” ünvanıyla bahsedildi. Kılıçdaroğlu’nun açıklama ve programlarına hiç yer verilmedi. Partinin yüz binlerce üyesine mesaj gönderdiği SMS bilgilendirme sistemi de Özgür Özel’e çalışırken, partinin taşra teşkilatları ile irtibat kurduğu WhatsApp gruplarının kontrolü de Özel ekibinde.

ABD’YE YAZI YAZILDI

Kılıçdaroğlu ekibi, Özgür Özel’i sosyal medyadan da tahliye etmek için harekete geçti. Platformların ABD’de bulunan merkezlerine yazı yazıldı. Platformlara, yetkinin Genel Merkez’de olduğu, sosyal medya hesaplarının kendilerine devredilmesini istedi. İlk dönüşü Facebook ve Instagram’ın sahibi olan META yaptı. Şirket Facebook hesaplarının devredilmesini kabul etti. Diğer platformlarla ilgili değerlendirme sürüyor. Bununla da yetinmeyen Kılıçdaroğlu ekibi, hesapları korsan olarak kullanan ve devretmeyen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.


#CHP
#sosyal medya
#Özgür Özel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Küba’nın can damarını Türkiye besliyor