AK Parti'den muhalefete çağrı: Gelin anayasayı birlikte yapalım

Uğur Duyan
04:0029/05/2026, Cuma
Fotoğraf: Arşiv
AK Parti, “Türkiye Yüzyılı” vizyonunun önemli başlıklarından biri olan yeni anayasa çalışmasını yeni yasama döneminde Meclis gündemine taşımayı planlıyor. AK Parti, muhalefete “Hazır metne destek” yerine “Gelin birlikte yapalım” çağrısı yapacak.

AK Parti hazirandan itibaren yeni anayasa tartışmalarını yeniden siyasi gündeme taşıyacak. Başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümet temsilcileri ve parti kurmayları, kamuoyuna açık programlarda “sivil anayasa” vurgusunu daha sık dile getirecek. AK Parti’nin hedefi ise bu yasama yılının sonuna kadar muhalefet partileriyle bir araya gelerek önümüzdeki yasama yılında yeni anayasa çalışmalarına başlamak.

PARTİLERLE TEMAS KURULACAK

AK Parti bünyesinde hazırlıklarını sürdüren ‘Anayasa Komisyonu’ hazirandan itibaren siyasi partilerle temas kuracak. AK Parti kaynakları, sürecin “Hazır bir metne destek arama” anlayışıyla değil, ortak uzlaşı temelinde yürütülmesinin hedeflendiğini belirtiyor. Bu kapsamda muhalefet partilerine, “Gelin birlikte yapalım” mesajı verilecek.

SİYASET BELGESİ HAZIR

AK Parti’nin yeni anayasa için kamuoyuna “Siyaset Belgesi” adıyla sunmayı planladığı çalışmada, “Neden yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyaç var?”, “Toplumun beklentileri neler?” ve “Sade ve anlaşılır bir anayasa nasıl olmalı?” sorularına yanıt aranıyor. Belgede seçim sistemleri, yargı yetkileri, denge-denetleme mekanizmaları ve dünya anayasa tarihinden örnekler de yer alacak.


