Başkentte kriz meydanı: CHP'de aynı saatte iki ayrı miting

Uğur Duyan
04:0030/05/2026, samedi
Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel.
Ankara bugün CHP’nin iki ayrı mitingine ev sahipliği yapacak. Saat 14.00’te Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkez’de, Özgür Özel ise Ankara İl Başkanlığı’nda partililere seslenecek.

Kılıçdaroğlu’nun gerçekleştireceği buluşmada hem parti içi tartışmalara hem de önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasına dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında; mahkeme kararı sonrası göreve dönüşünün hukuki bir zorunluluk olduğunu belirterek yargı sürecinin ardından partiyi kurultaya götüreceğini açıklaması bekleniyor. Özgür Özel dönemine ait örgütsel ve yönetsel sorunlar ile mali kayıtlara dair bilgi ve belgeleri paylaşarak şeffaflık vurgusu yapacağı öngörülüyor. Ayrıca parti içinde rövanş peşinde olmadığını ancak disiplini sağlamak adına örgütlerde parti içi arınma ve yeniden yapılanmaya gidileceğini belirterek, partiyi kurucu değerlere döndürme, birlik olma ve erken seçim hazırlığı mesajları vermesi öne çıkıyor. Öte yandan Özgür Özel de aynı saate Ankara İl Başkanlığı önünde ikinci bir miting gerçekleştirecek. Böylece CHP tabanı, aynı gün farklı adreslerde düzenlenecek iki ayrı etkinlikte bir araya gelecek. Parti kulislerinde, iki programın da kurultay süreci öncesinde tabana güç gösterisi niteliği taşıdığı değerlendirmesi yapılıyor. Özel'in, CHP'nin değişim sürecinin geri döndürülemeyeceğini savunarak, parti yönetiminin üyelerin ve delegelerin tercihleriyle oluştuğunu vurgulayacağı belirtiliyor.



