Başkentte kriz meydanı: CHP'de aynı saatte iki ayrı miting

Kılıçdaroğlu’nun gerçekleştireceği buluşmada hem parti içi tartışmalara hem de önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasına dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında; mahkeme kararı sonrası göreve dönüşünün hukuki bir zorunluluk olduğunu belirterek yargı sürecinin ardından partiyi kurultaya götüreceğini açıklaması bekleniyor. Özgür Özel dönemine ait örgütsel ve yönetsel sorunlar ile mali kayıtlara dair bilgi ve belgeleri paylaşarak şeffaflık vurgusu yapacağı öngörülüyor. Ayrıca parti içinde rövanş peşinde olmadığını ancak disiplini sağlamak adına örgütlerde parti içi arınma ve yeniden yapılanmaya gidileceğini belirterek, partiyi kurucu değerlere döndürme, birlik olma ve erken seçim hazırlığı mesajları vermesi öne çıkıyor. Öte yandan Özgür Özel de aynı saate Ankara İl Başkanlığı önünde ikinci bir miting gerçekleştirecek. Böylece CHP tabanı, aynı gün farklı adreslerde düzenlenecek iki ayrı etkinlikte bir araya gelecek. Parti kulislerinde, iki programın da kurultay süreci öncesinde tabana güç gösterisi niteliği taşıdığı değerlendirmesi yapılıyor. Özel'in, CHP'nin değişim sürecinin geri döndürülemeyeceğini savunarak, parti yönetiminin üyelerin ve delegelerin tercihleriyle oluştuğunu vurgulayacağı belirtiliyor.