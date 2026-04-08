İstanbul'daki saldırının ardından 34 ilde DEAŞ operasyonu: 198 gözaltı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün İstanbul'da polis noktasına düzenlenen silahlı saldırının ardından, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda terör örgütü DEAŞ’a yönelik 34 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 273 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 198 kişi gözaltına alındı. Bakan Gürlek, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonların titizlikle devam edeceğini de vurguladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün İstanbul Levent’teki polis noktasına üç terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırının ardından DEAŞ terör örgütüne karşı geniş çaplı operasyonlar başlatıldığını duyurdu.

Bakan Gürlek’in açıklamasına göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Elâzığ, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.


Operasyonlarda toplam 273 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 198 kişi gözaltına alındı. Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda, terörle mücadelenin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde ve sıfır tolerans anlayışıyla sürdürüleceğini vurguladı.


Gürlek, saldırıda yaralanan polisler için de geçmiş olsun dileklerini ileterek, kendilerine acil şifalar temenni etti.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
Barcelona Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Barcelona Atletico Madrid maçı şifresiz kanalda mı? Canlı yayın izleme ekranı