Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Fenerbahçe Sarunas Jasikevicius ile nikah tazeledi

Fenerbahçe Sarunas Jasikevicius ile nikah tazeledi

21:1513/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Sarunas Jasikevicius geride bıraktığımız sezonu üç kupayla tamamlamıştı.
Sarunas Jasikevicius geride bıraktığımız sezonu üç kupayla tamamlamıştı.

Fenerbahçe Beko, Litvanyalı Başantrenör Sarunas Jasikevicius ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Son EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko, Litvanyalı başantrenörü Sarunas Jasikevicius'un sözleşmesini yeniledi.

Sarı-lacivertlilerden yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz, bu sezon da büyük hedefler peşinde koşan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın başantrenörlüğünü yürüten ve kazandığımız tarihi başarıların en büyük pay sahiplerinden biri olan Šarūnas Jasikevičius ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Bu anlaşmanın kulübümüze ve başantrenörümüz Šarūnas Jasikevičius’a hayırlı olmasını diliyor, kendisine zaferler ve şampiyonluklarla dolu sezonlar temenni ediyoruz."


#Fenerbahçe Beko
#Sarunas Jasikevicius
#EuroLeague
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bayburt'ta okullar tatil mi? 14 Ocak Bayburt Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi?