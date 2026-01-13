Fenerbahçe Sarunas Jasikevicius ile nikah tazeledi

Fenerbahçe Beko, Litvanyalı Başantrenör Sarunas Jasikevicius ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
Son EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko, Litvanyalı başantrenörü Sarunas Jasikevicius'un sözleşmesini yeniledi.
"Kulübümüz, bu sezon da büyük hedefler peşinde koşan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın başantrenörlüğünü yürüten ve kazandığımız tarihi başarıların en büyük pay sahiplerinden biri olan Šarūnas Jasikevičius ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır.
Bu anlaşmanın kulübümüze ve başantrenörümüz Šarūnas Jasikevičius’a hayırlı olmasını diliyor, kendisine zaferler ve şampiyonluklarla dolu sezonlar temenni ediyoruz."