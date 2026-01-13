Fenerbahçe Sarunas Jasikevicius ile nikah tazeledi

"Kulübümüz, bu sezon da büyük hedefler peşinde koşan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın başantrenörlüğünü yürüten ve kazandığımız tarihi başarıların en büyük pay sahiplerinden biri olan Šarūnas Jasikevičius ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır.