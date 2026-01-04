Yeni Şafak
Fenerbahçe Beko derbide farklı kazandı: Beşiktaş'ın serisi sona erdi

4/01/2026, Pazar
G: 4/01/2026, Pazar
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14. haftasında Fenerbahçe Beko konuk olduğu Beşiktaş Gain'i farklı mağlup etti. Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar 13 maç sonra yenilgi yaşadı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14. haftasında lider Beşiktaş Gain sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk etti.


Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 101-87 kazanarak rakibinin namağlup serisine son verdi.


Derbi öncesine kadar yenilgisiz yoluna devam eden siyah-beyazlılar, 13 maç sonra mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertli ekip ise 14. maçında 12. galibiyetini elde etti.


