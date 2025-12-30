Fenerbahçe'nin eski yıldızı esrarla yakalandı

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ABD’li basketbolcu Andrew Goudelock, uyuşturucu bulundurma gerekçesiyle Yunanistan’da gözaltına alındı.
Eski Fenerbahçeli basketbolcu Andrew Goudelock, Yunanistan’da polis tarafından gözaltına alındı.
Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin haberine göre, Yunanistan Basketbol Ligi ekiplerinden Kolossos Rodou forması giyen Goudelock’ın üzerinde esrar bulunduğu belirtildi.
Haberde yer alan bilgilere göre, 37 yaşındaki ABD’li oyuncu, Rodos Adası’nda gözaltına alınarak karakola götürüldü. Goudelock’ın işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği ifade edildi.
Andrew Goudelock, 2014-2015 sezonunda Fenerbahçe forması giymişti. Deneyimli basketbolcu, NBA kariyerinde ise Los Angeles Lakers ve Houston Rockets gibi önemli takımlarda da görev almıştı.