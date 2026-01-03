Yeni Şafak
Fenerbahçe Beko'dan pivot takviyesi

12:233/01/2026, Cumartesi
G: 3/01/2026, Cumartesi
AA
Chris Silva, son olarak 2025-26 sezonunda Basketbol Şampiyonlar Ligi Grup Aşaması’nın en değerli oyuncusu seçildi.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, son olarak Yunan ekibi AEK forması giyen Gabonlu pivot Chris Silva ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Beko, son olarak AEK forması giyen Gabonlu basketbolcu Chris Silva ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Chris Silva'ya hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun çubuklu formamız altında nice başarılar yaşamasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.


29 yaşında ve 2.03 boyundaki Silva, pivot pozisyonunda görev alıyor.



