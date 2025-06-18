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ABD Başkanı Trump ile Netanyahu telefonda görüştü

ABD Başkanı Trump ile Netanyahu telefonda görüştü

09:2518/06/2025, Çarşamba
DHA
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ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu telefonda görüştü
ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu telefonda görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile Binyamin Netanyahu arasında bir telefon görüşmesinin gerçekleştiği bildirildi. Beyaz Saray, Trump ile Netanyahu'nun telefon görüşmesi yaptığını teyit etti fakat görüşmenin detayına girilmedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefonda görüştü. Beyaz Saray, Trump ile Netanyahu'nun telefon görüşmesi yaptığını teyit etti fakat görüşmenin detayına girilmedi.


İsrail'in, İran'a düzenlediği saldırıya ABD'nin katılıp katılmayacağına dair soruların gündeme geldiği görüşmeyle ilgili İsrail ve ABD tarafından açıklama yapılmadı. Öte yandan, dün Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibini toplayan Trump, İsrail-İran gerilimine ilişkin bir açıklama yapmadı.



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