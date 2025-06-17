Donald Trump G7 zirvesinden neden erken ayrıldı? "Ateşkesten çok daha büyük bir neden"

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisinin Kanada'daki zirveden "İsrail ile İran arasında bir ateşkes üzerinde çalışmak için erkenden ayrıldığı" yönündeki ifadelerine tepki gösterdi.









"Çok daha büyük bir neden"





Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Reklam peşindeki Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada'daki G7 Zirvesi'nden ayrılıp Washington DC'ye İsrail ile İran arasındaki ateşkes üzerinde çalışmak için döndüğümü söyledi. Yanlış!" ifadesini kullandı.





Macron'un kendisinin neden Washington DC'ye döndüğü konusunda "en ufak fikri" olmadığını belirten Trump, Kanada'daki zirveden erken ayrılışının ateşkesle alakası olmadığını, asıl nedenin "bundan çok daha büyük bir şey" olduğunu kaydetti.









"Emmanuel her zaman yanılıyor"

Trump, "Kasıtlı olsun veya olmasın, Emmanuel her zaman yanılıyor." ifadesini kullandı.









Diğer yandan Macron, G7 zirvesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD liderinin İsrail ve İran arasında ateşkes için bir teklifte bulunduğunu söylemişti.

Macron, "Gerçekten de bir araya gelip görüşme teklifi var. Özellikle ateşkes sağlanması ve ardından daha geniş kapsamlı görüşmelerin başlatılması için bir teklif yapıldı." diye konuşmuştu.





Ulusal Güvenlik ekibiyle toplanacak





Amerikan basınında yer alan haberlerde, Trump'ın Beyaz Saray'a dönünce ulusal güvenlik ekibiyle buluşacağı ifade edildi.





Trump, Ulusal Güvenlik Konseyi ekibiyle İsrail-İran gerilimine ilişkin son durumu ele alacak.





ABD Başkanı, zirveden ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, "Bir anlaşma yapmak istiyorlar ve ben buradan ayrılır ayrılmaz bir şeyler yapacağız" dedi.





Bir anlaşmaya aracılık etmesi için Orta Doğu'ya seyahat etmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna yanıt veren Trump, görüşmelerin iyi gittiğine inandığını söyledi ve "Konuşuyoruz. Telefon denen bir şeyimiz var, bu yüzden konuşuyoruz. Her zaman şahsen konuşmak daha iyidir." ifadelerini kullandı.





İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma





İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlarla 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kayıp 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.







