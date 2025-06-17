İsrail İran'ın yeni genelkurmay başkanını da öldürdüğünü duyurdu

"İran rejiminin en kıdemli askeri komutanı olan savaş zamanı genelkurmay başkanını ortadan kaldırdı. İstihbarat Şubesi'ne ulaşan isabetli istihbarat ve gece vakti aniden ortaya çıkan bir fırsat üzerine Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, Tahran'ın kalbindeki bir karargahı bombalayarak, İran lideri Ali Hamaney'e en yakın isim olan Harbiye Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani'yi öldürdü"