İsrail İran'ın yeni genelkurmay başkanını da öldürdüğünü duyurdu

Hamaney, Ali Şadmani'yi öldürülen bir önceki Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin yerine atamıştı.
Soykırımcı İsrail ordusu, 2 gün önce Hamaney'in atadığı İran'ın yeni genelkurmay başkanı Ali Şadmani'yi öldürüldüğünü iddia etti.
İran ile İsrail arasındaki çatışmalar beşinci gününde sürerken, soykırımcı İsrail ordusu İran'a yönelik yeni bir füze saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada Hamaney tarafından 2 gün önce atanan İran'ın yeni genelkurmay başkanını Ali Şadmani'nin öldürüldüğü iddia edildi.
"Tahran'ın kalbini vurduk"
"Tahran'ın kalbini vurduk"
Açıklamada
"İran rejiminin en kıdemli askeri komutanı olan savaş zamanı genelkurmay başkanını ortadan kaldırdı. İstihbarat Şubesi'ne ulaşan isabetli istihbarat ve gece vakti aniden ortaya çıkan bir fırsat üzerine Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, Tahran'ın kalbindeki bir karargahı bombalayarak, İran lideri Ali Hamaney'e en yakın isim olan Harbiye Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani'yi öldürdü"
denildi.
Bir önceki Genelkurmay Başkanı da öldürülmüştü
Bir önceki Genelkurmay Başkanı da öldürülmüştü
Bir önceki Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri de İsrail saldırısında hayatını kaybetmişti
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