İsrail ve İran arasındaki çatışmalar beşinci gününe girdi. İsrail Tahran ve diğer İran şehirlerine füze yağdırırken İran ise İsrail'i genellikle gece saatlerinde hedef alıyor.





The Jerusalem Post, İran'ın füze saldırılarında gece saatlerini seçmesinin tesadüf olmadığını öne sürdü.





Habere göre, Tahran'ın gece karanlığında düzenlediği saldırılar, gizlilik, şaşırtma ve korku gibi unsurları barındıran bir askeri doktrini yansıtıyor.









Ancak amaç yalnızca psikolojik savaşta üstünlüğü ele geçirmekten ibaret değil. İran'ın saldırılar için geceyi beklemesi, aynı zamanda bazı teknik zorunluluklardan da kaynaklı.





Zira füzeler uçakların aksine itici güç olarak atmosferdeki oksijene bağımlı değil. Bunun nedeni ise balistik füzelerin, oksijenin bulunmadığı veya son derece seyrek olduğu yüksek irtifalarda seyretmesi.





Bu yüzden her füzenin, içerisinde yakıtın yanı sıra oksitleyici maddeler de taşıması gerekli.





The Jerusalem Post'un haberine göre, İran'ın uzun menzilli füzeleri genellikle sıvı yakıtla çalışıyor.





İddia: Fırlatmaya hazır hale gelmesi zaman alıyor





Bu tür füzelerin fırlatmaya hazır hale gelmesi zaman alan bir süreç.





Yakıt ve oksitleyici maddenin son derece dikkatli bir şekilde füzenin içerisine yerleştirilmesi gerekiyor.





Bu durum yakıt ikmal aşamasında İran ordusunu,, İsrail'in uyduları ve keşif uçakları karşısında savunmasız hale getiriyor.









Tespit ihtimali azalıyor





İran, tespit edilme ve saldırı tehlikesini azaltmak için yakıt ikmal operasyonlarını çoğunlukla gece vakti yapıyor.





Bu nedenle saldırılarda da görüşün düşük olduğu ve havadan tespit ihtimalinin önemli ölçüde azaldığı gece saatleri tercih ediliyor.











