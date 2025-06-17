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İsrail: Hayfa Rafinerisi kapatıldı

İsrail: Hayfa Rafinerisi kapatıldı

00:0217/06/2025, Salı
G: 16/06/2025, Pazartesi
DHA
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İran'ın İsrail'e fırlattığı balistik füzelerden bazıları Hayfa kentine isabet etti.
İran'ın İsrail'e fırlattığı balistik füzelerden bazıları Hayfa kentine isabet etti.

İsrail'deki Hayfa Petrol Rafinerileri şirketinin, tüm faaliyetlerini durdurduğu bildirildi.

Hayfa Petrol Rafinerileri şirketi yaptığı açıklamada, tüm tesislerindeki faaliyetlerin durdurulduğunu duyurdu.
İran'ın füze saldırıları sonucu dün İsrail'in Hayfa kentindeki petrol boru ve iletim hatlarında hasar oluşmuş ve bazı operasyonların durdurulduğu ancak tesislerde genel işleyişin sürdüğü belirtilmişti.


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