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İran-İsrail arasındaki çatışmalar derinleşiyor: Savaşın beşinci gününde yaşananlar

İran-İsrail arasındaki çatışmalar derinleşiyor: Savaşın beşinci gününde yaşananlar

23:1616/06/2025, Pazartesi
G: 17/06/2025, Salı
AA
DHA
IHA
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İran ile İsrail arasındaki çatışmalar karşılıklı olarak sürüyor.
İran ile İsrail arasındaki çatışmalar karşılıklı olarak sürüyor.

İsrail’in İran’ın üst düzey yetkililerine karşı düzenlediği suikastlarla başlayan savaşta, Tahran yönetimi de geri adım atmadı. Gerçek Vaat-3 operasyonuyla terör devletini balistik füzelerle vuran İran’ın dini lideri Hamaney’e ‘suikast’ tehdidi geldi. Netanyahu’nun bu sözlerine karşı İran’ın Hürremşehr’i devreye sokabileceği iddia ediliyor. ‘İsrail için bekletilen füze’nin bu gece ateşlenebileceği konuşuluyor. Öte yandan iki ülke de birbirinin sesini kısmak için devlet eliyle yönetilen televizyon ve radyo kanallarına operasyon düzenliyor. İşte İran-İsrail savaşının beşinci gününden tüm son dakika gelişmeleri…

Terör devleti İsrail, çarşamba gecesi İran'a kapsamlı bir hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail, yaklaşık 200 savaş uçağıyla düzenlediği saldırılarla İran'ın nükleer tesislerini, askeri hedeflerini ve sivil yerleşim yerlerini vurdu.

Saldırılarda İran ordusunun onlarca üst düzey ismi ve nükleer bilim adamı ve yüzlerce kişi de hayatını kaybetti.


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İran-İsrail arasındaki çatışmalar derinleşiyor: Savaşın beşinci gününde yaşananlar
Gündem
16 Haziran, Pazartesi

İRAN’IN KOZLARINDAN BİRİ: HÜRREMŞEHR BALİSTİK FÜZESİ

İran’ın elindeki en etkili silahlardan biri olarak öne çıkan Hürremşehr balistik füzesi, henüz sahaya sürülmedi. Yaklaşık 13 metre uzunluğundaki bu gelişmiş füze, 2 bin kilometrelik menziliyle dikkat çekiyor. Bu mesafe, İran topraklarından Romanya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyayı kapsıyor.

Askeri kaynaklara göre Hürremşehr, Kuzey Kore ile iş birliği içinde geliştirildi. Füzenin, Kuzey Kore yapımı Hwasong-10 modeliyle benzerlik taşıdığı belirtiliyor. Ancak İranlı mühendisler, Hürremşehr’in menzilinin daha kısa olmasının nedeninin, gelişmiş harp başlığı taşıma kapasitesi olduğunu vurguluyor. Hipersonik özellik taşıyan bu füze, yaklaşık 1.800 kilogramlık savaş başlığını hedefe ulaştırabiliyor.

Tahran yönetiminin henüz Hürremşehr’i devreye almaması, olası daha büyük bir misilleme için koz sakladığı yorumlarına yol açtı.


Çatışmaların beşinci gecesine girilirken yaşananların kronolojik gelişimi ise şöyle:
00.30:
İsrail, İran füzelerinin vurduğu Hayfa'dan canlı yayınları yasaklamaya başladı.
00.13:
İsrail'in kuzeyinde yer alan Hayfa kentindeki petrol rafinerisi, İran'ın misilleme füze saldırısında hasar görmesi nedeniyle faaliyetlerini durdurdu.
00.08:
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasındaki savaşa ilişkin yaptığı açıklamada Tahran yönetimini hedef aldı. "Ya İran ile bir anlaşma sağlanacak ya da bölgede önemli gelişmeler yaşanacak." diyen Trump, "Anlaşma yapmak istiyorlar. Eğer İran anlaşma yapmazsa bu, stratejik bir hata olur." dedi.
23.30:
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, "İsrail'e yönelik İHA ve füze saldırılarının 9'uncu dalgası başladı ve gece boyunca devam edecek" dedi.
22.52:
İran, İsrail'in saldırılarına karşılık füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) karşı saldırı başlattı.
21.43:
İran, İsraillilere ülkeyi terk etme, Kanal 12 ve Kanal 14 televizyonlarına da "tahliye" uyarısında bulundu.21.39: İşgalci İsrail ordusu, İran'ın batısında karadan karaya füze altyapısına yönelik saldırılar düzenlediğini duyurdu.
21.17
:
İsrail'in düzenlediği saldırılar nedeniyle Tahran'ın merkezinden şiddetli patlama sesleri duyuluyor. Hava savunma sistemleri de hedeflere karşılık veriyor.

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İran-İsrail arasındaki çatışmalar derinleşiyor: Savaşın beşinci gününde yaşananlar
Gündem
16 Haziran, Pazartesi

21.07:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in İran'ın hava sahasını kontrol ettiğini iddia etti.
20.45:
İşgalci İsrail ordusu, İran'dan gelecek saldırılar nedeniyle halka sığınakların yakınından ayrılmama talimatı verdi.
20.09:
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaşın tırmandırılmasını istemediklerini ancak İsrail'in saldırılarına aynı düzeyde karşılık vereceklerini söyledi.
20.02:
İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın dini lideri Hamaney'i hedef almanın "çatışmayı artırmayıp aksine sona erdireceğini" savundu.

YouTube
İran-İsrail arasındaki çatışmalar derinleşiyor: Savaşın beşinci gününde yaşananlar
Gündem
16 Haziran, Pazartesi

19.35:
İ
ran, İsrail’e yeni bir füze saldırısı başlattı. İsrail’in kuzeyinde sirenler çalıyor.
18.12:
İsrail, Tahran'a gerçekleştirdiği saldırılarda İran devlet televizyonunu vurdu.

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