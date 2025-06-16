İran-İsrail arasındaki çatışmalar derinleşiyor: Savaşın beşinci gününde yaşananlar

İsrail’in İran’ın üst düzey yetkililerine karşı düzenlediği suikastlarla başlayan savaşta, Tahran yönetimi de geri adım atmadı. Gerçek Vaat-3 operasyonuyla terör devletini balistik füzelerle vuran İran’ın dini lideri Hamaney’e ‘suikast’ tehdidi geldi. Netanyahu’nun bu sözlerine karşı İran’ın Hürremşehr’i devreye sokabileceği iddia ediliyor. ‘İsrail için bekletilen füze’nin bu gece ateşlenebileceği konuşuluyor. Öte yandan iki ülke de birbirinin sesini kısmak için devlet eliyle yönetilen televizyon ve radyo kanallarına operasyon düzenliyor. İşte İran-İsrail savaşının beşinci gününden tüm son dakika gelişmeleri…
Terör devleti İsrail, çarşamba gecesi İran'a kapsamlı bir hava saldırısı gerçekleştirdi.
İsrail, yaklaşık 200 savaş uçağıyla düzenlediği saldırılarla İran'ın nükleer tesislerini, askeri hedeflerini ve sivil yerleşim yerlerini vurdu.
Saldırılarda İran ordusunun onlarca üst düzey ismi ve nükleer bilim adamı ve yüzlerce kişi de hayatını kaybetti.
İRAN’IN KOZLARINDAN BİRİ: HÜRREMŞEHR BALİSTİK FÜZESİ
İran’ın elindeki en etkili silahlardan biri olarak öne çıkan Hürremşehr balistik füzesi, henüz sahaya sürülmedi. Yaklaşık 13 metre uzunluğundaki bu gelişmiş füze, 2 bin kilometrelik menziliyle dikkat çekiyor. Bu mesafe, İran topraklarından Romanya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyayı kapsıyor.
Askeri kaynaklara göre Hürremşehr, Kuzey Kore ile iş birliği içinde geliştirildi. Füzenin, Kuzey Kore yapımı Hwasong-10 modeliyle benzerlik taşıdığı belirtiliyor. Ancak İranlı mühendisler, Hürremşehr’in menzilinin daha kısa olmasının nedeninin, gelişmiş harp başlığı taşıma kapasitesi olduğunu vurguluyor. Hipersonik özellik taşıyan bu füze, yaklaşık 1.800 kilogramlık savaş başlığını hedefe ulaştırabiliyor.
Tahran yönetiminin henüz Hürremşehr’i devreye almaması, olası daha büyük bir misilleme için koz sakladığı yorumlarına yol açtı.