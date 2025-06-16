İran-İsrail arasındaki çatışmalar derinleşiyor: Savaşın beşinci gününde yaşananlar

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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasındaki savaşa ilişkin yaptığı açıklamada Tahran yönetimini hedef aldı. "Ya İran ile bir anlaşma sağlanacak ya da bölgede önemli gelişmeler yaşanacak." diyen Trump, "Anlaşma yapmak istiyorlar. Eğer İran anlaşma yapmazsa bu, stratejik bir hata olur." dedi.