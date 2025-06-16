Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İran misillemeye hazırlanıyor: TV kanallarına tahliye uyarısı yapıldı

İran misillemeye hazırlanıyor: TV kanallarına tahliye uyarısı yapıldı

22:2716/06/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
İran, İsrail televizyonlarına tahliye uyarısı yaptı.
İran, İsrail televizyonlarına tahliye uyarısı yaptı.

İran, İsraillilere ülkeyi terk etme, Kanal 12 ve Kanal 14 televizyonlarına da "tahliye" uyarısında bulundu.

İran devlet televizyonu, Silahlı Kuvvetlerin İsraillilere yönelik "tahliye" uyarısını içeren açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, "İşgal altındaki toprakları terk edin ki yaşayabilesiniz." ifadesi kullanılırken, İsrail'in Kanal 12 ve Kanal 14 televizyonlarına da "tahliye" çağrısı yapıldı.
İsrail de aynı şekilde İran devlet televizyonuna saldırmadan önce tahliye uyarısı yapmıştı. İran devlet televizyonunda yayımlanan bu uyarı da "misilleme" olarak yorumlandı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.


#İran
#İsrail
#Tahliye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ehliyet yenilemede son gün ne zaman? Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır? Eski tip sürücü belgesi için son tarih yaklaşıyor