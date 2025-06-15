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İsrail Gazze'deki güçlerini azaltıyor: İran destekli güçlerin sızma ihtimali panikletti

İsrail Gazze'deki güçlerini azaltıyor: İran destekli güçlerin sızma ihtimali panikletti

22:3815/06/2025, Pazar
G: 15/06/2025, Pazar
AA
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İsrail, kuzey ve doğu sınırlarını güçlendirmek için Gazze'deki güçlerini azaltıyor.
İsrail, kuzey ve doğu sınırlarını güçlendirmek için Gazze'deki güçlerini azaltıyor.

İsrail ordusunun, "yabancı unsurların" ülkeye sızabileceği endişesiyle Gazze Şeridi'ndeki askeri varlığını azaltarak kuzey ve doğu sınırlarını güçlendireceği belirtildi.

İsrail'in Haaretz gazetesi, ismini açıklamayan bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde,
İsrail ordusunun Gazze'deki birliklerinin sayısını azaltarak doğu ve kuzey sınırlarına doğru konuşlandıracağını bildirdi.
Bu adımın, "Ürdün ve Suriye'den gelmesi muhtemel yabancı unsurların ülkeye sızması ve Hizbullah'ın İsrail'e karşı İran'ın yanında savaşması" ihtimaline karşı alındığı aktarıldı.

Kaynak, Gazze'deki birliklerin sayısına ya da çekilmenin boyutuna ilişkin bilgi vermezken, söz konusu kararın "İran'ın vekillerinden çatışmada kendisine yardım etmelerini istediği yönündeki istihbaratın alınmasının ardından" alındığını belirtti.

Ordunun bu adımla "sınır yakınındaki yerleşim birimleri ve askeri tesislere yönelik olası saldırıları önlemeyi" amaçladığı kaydedildi.

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