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İran'dan İslam ülkelerine çağrı: İsrail'e karşı harekete geçin

İran'dan İslam ülkelerine çağrı: İsrail'e karşı harekete geçin

21:3015/06/2025, Sunday
G: 15/06/2025, Sunday
AA
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İran Dışişleri Bakanı, İslam ülkelerini İsrail'e karşı harekete geçmeye çağırdı.
İran Dışişleri Bakanı, İslam ülkelerini İsrail'e karşı harekete geçmeye çağırdı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını görüştü. Erakçi, İslam ülkelerine, “İsrail'in bölge ülkelerine yönelik artan hukuksuzluğuna karşı ortak eyleme geçme” çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erakçi ile İİT Genel Sekreteri Taha telefonda görüştü.

Erakçi, İslam ülkelerine, “İsrail'in bölge ülkelerine yönelik artan hukuksuzluğuna karşı ortak eyleme geçme” çağrısında bulundu.
Ülkesinin dış saldırılara karşı kendini savunma hakkına sahip olduğunu belirten Erakçi, İran silahlı kuvvetlerinin,
"saldırganlık durana kadar İran halkını savunma kararlılığını"
vurguladı.

Taha da İsrail'in İran'a yönelik saldırıları konusundaki endişesini dile getirerek, saldırıyı şiddetle kınadı.

Bölgede endişe verici gerginlik ve güvensizliğin yayılmasını önlemek ve uluslararası hukukun ihlaline karşı küresel destek sağlamak amacıyla çalışacaklarını ifade eden Taha'nın, bunun için İslam İşbirliği Teşkilatı aracılığıyla, Birleşmiş Milletler ile etkileşim halinde harekete geçeceklerini belirttiği kaydedildi.



#İran
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