İran'dan İslam ülkelerine çağrı: İsrail'e karşı harekete geçin

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erakçi ile İİT Genel Sekreteri Taha telefonda görüştü.

Ülkesinin dış saldırılara karşı kendini savunma hakkına sahip olduğunu belirten Erakçi, İran silahlı kuvvetlerinin,

Ülkesinin dış saldırılara karşı kendini savunma hakkına sahip olduğunu belirten Erakçi, İran silahlı kuvvetlerinin,

Bölgede endişe verici gerginlik ve güvensizliğin yayılmasını önlemek ve uluslararası hukukun ihlaline karşı küresel destek sağlamak amacıyla çalışacaklarını ifade eden Taha'nın, bunun için İslam İşbirliği Teşkilatı aracılığıyla, Birleşmiş Milletler ile etkileşim halinde harekete geçeceklerini belirttiği kaydedildi.