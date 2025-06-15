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İran tek tek açıkladı: İşte İsrail'i vuran füzelerin menzil ve hızları

İran tek tek açıkladı: İşte İsrail'i vuran füzelerin menzil ve hızları

18:5215/06/2025, Pazar
AA
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İran kaynaklarına göre İsrail'e misillemede 2500 kilometre menzile ve 14 Mach hıza sahip füzeler kullanıldı.
İran kaynaklarına göre İsrail'e misillemede 2500 kilometre menzile ve 14 Mach hıza sahip füzeler kullanıldı.

İran kaynaklarına göre, İsrail'e misillemelerde 1400 ila 2500 kilometre menzilli hipersonik ve süpersonik ile uzun menzilli füzeler kullanıldı.

Yarı resmi İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA) resmi kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail'e misillemede kullanılan füzeleri açıkladı.

Buna göre, kullanılan füzeler 1400 ila 2 bin 500 kilometre menzilliyken hızları ise saatte 600 kilometre ile 14 Mach arasında değişiklik gösterdi.
Füzelerin menzili ve hızı farklılık gösterirken en hızlı ve uzun menzilli füze 2 bin 500 kilometre menzilli ve saatte 14 Mach hıza ulaşabilen "Siccil" hipersonik füzesi oldu.

İsrail'e saldırılarda kullanılan füzelerin menzil ve hızları şöyle sıralandı:

"2000 - 2 bin 500 kilometre menzile ve saatte 14 Mach'a kadar hıza sahip 'Siccil',
2000 kilometre menzile ve saatte 8 Mach hıza sahip 'Hayber' (Hurremşehr4),
2000 kilometre menzile ve saatte 2-7 Mach hıza sahip 'İmad',
2000 kilometre menzile ve saatte 7 Mach hıza sahip 'Şehab',
1950 kilometre menzile ve saatte 9 Mach hıza sahip 'Kadir',
1650 kilometre menzile ve saatte 600-900 kilometre hıza sahip 'Pave',
1400 kilometre menzile ve saatte 5 Mach hıza sahip 'Fettah 2',
1450 kilometre menzile ve saatte 5000 kilometre hıza sahip 'Hayberşıken',
1440 kilometre menzile ve saatte 5 Mach hıza sahip Hacı Kasım."


#İran
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