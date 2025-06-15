İsrail bomba İran füze yağdırdı

Terör devleti İsrail, İran'a yönelik saldırılarını dün gün boyu sürdürdü. İsrail, dün akşam geç saatlere kadar İran'ın farklı noktalarına bomba yağdırdı. İran ise dün gece yeniden İsrail'e füze gönderdi, Hayfa ve Tamra kentlerinden dumanlar yükseldi.

DOĞUDAN GÜNEYE HER YERİ BOMBALADI

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran’a ait hava savunma sistemlerinin imha edildiğini ve Tahran’a bir hava koridoru oluşturulduğunu vurgulayarak, “Artık Tahran yolu açık. İstediğimiz zaman bombalayabiliriz” dedi. Bu açıklamanın ardından sabah saatlerinde İran üzerinde uçuş yapan İsrail’e ait F-35 savaş uçaklarının Tahran’daki Cemran bölgesindeki bir siteye düzenlediği saldırıda 20’si çocuk 60 sivilin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Savaş uçakları, kentteki Mehrabat Uluslararası Havalimanı’nın yakınlarına bombardımanlar düzenledi. Tahran’ın yanı sıra ülkenin çeşitli noktalarına da saldırılarını sürdüren İsrail uçakları, İsfahan ve Natanz nükleer santrallerine birden fazla bombardıman gerçekleştirdi. Ülkenin batısındaki Azerbaycan eyaletinde dört noktayı hedef alan İsrail uçakları, eyalet başkenti Tebriz’deki nükleer tesisi de bombaladı.

İsrail ordusu akşam da Tahran'ın yanı sıra Hürmüzgan, Kirmanşah, Batı Azerbaycan, Loristan ve Huzistan kentlerine şiddetli saldırılar düzenledi. Saldırılarda hava savunma sistemleri devreye girdi ve patlama sesleri duyuldu.

ENERJİYİ DE VURDU

Haydutlar, enerji sahalarını da hedef aldı. İran'ın güneyindeki Basra Körfezi üzerinde yer alan en büyük doğalgaz sahası Güney Pars saldırıya uğradı. İsrail'e ait bir kamikaze insansız hava aracı (İHA), Güney Pars'ın 14. etabındaki rafinerilerinden birine isabet etti. Patlama sonucunda rafinerinin bir kısmının alev aldığı ifade edilidi. Terör devleti ayrıca batıdaki Hürremabad'da karadan karaya balistik füzelerin depolandığı, fırlatma rampalarının bulunduğu yer altı askeri üssünü vurduğunu ileri sürdü.

İRAN MİSİLLEMEYİ HAYFA İLE YAPTI

İran ise akşam saatlerinde misilleme olarak işgal devletinin liman kenti Hayfa'yı vurdu. İsrail'e balistik füze saldırılarını yeniden başlatan İran, Tahran ve Şiraz'dan ateşlediği bombalarla Hayfa ve Tamra'yı hedef aldı. Terör devleti, İran'ın misillemesiyle önceki gece olduğu gibi yeniden alarma geçti.











