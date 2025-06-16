İsrail ordusundan halka talimat: Sığınakların yakınından ayrılmayın

İsrail ordusu, İran'dan gelecek saldırılar nedeniyle halka sığınakların yakınından ayrılmama talimatı verdi. Yapılan açıklamada aksi söylenene kadar sığınaklardan çıkılmaması gerektiği belirtildi.
Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, öğleden sonra İran'dan düzenlenen saldırıda herhangi bir isabet veya yaralanmaya ilişkin ihbar almadıklarını açıkladı.
İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma
İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.
İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.
İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.
Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.