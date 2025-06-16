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İsrail ordusundan halka talimat: Sığınakların yakınından ayrılmayın

İsrail ordusundan halka talimat: Sığınakların yakınından ayrılmayın

21:4216/06/2025, Pazartesi
G: 16/06/2025, Pazartesi
AA
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İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırıları sürüyor.
İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırıları sürüyor.

İsrail ordusu, İran'dan gelecek saldırılar nedeniyle halka sığınakların yakınından ayrılmama talimatı verdi. Yapılan açıklamada aksi söylenene kadar sığınaklardan çıkılmaması gerektiği belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada,
ülke genelinde kamusal alanlarda hareketin en aza indirilmesi ve toplantılardan kaçınılması istendi.
İsrail Ordu Sözcülüğü, uyarı geldiğinde yakındaki sığınaklara girilmesi ve aksi söylenene kadar çıkılmaması yönünde talimat yayımladı.

Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, öğleden sonra İran'dan düzenlenen saldırıda herhangi bir isabet veya yaralanmaya ilişkin ihbar almadıklarını açıkladı.

İsrail medyası ayrıca, İran'ın kuzey bölgelerine ordu tarafından düzenlenen saldırılarda az sayıda füze ateşlendiğini bildirdi. İki ülke arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.



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