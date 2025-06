Bölgedeki her hadise tüm toplumları yakından ilgilendirir. Filistin halkına ve topraklarına saldırmak sadece oradaki birkaç milyon insanla sınırlı bir hadise, yine İran topraklarına ve halkına saldırmakta sadece İran devletini ilgilendiren bir vaka değildir. Hele Türkiye mevzubahis olduğunda kıtaları aşan bir etki gücünden söz etmek mümkündür. İsrail yaptığı her zulümler döktüğü her kan işlediği her insanlık suçuyla adım adım kendi varlığını ve toplumunun geleceğini riske etmektedir.