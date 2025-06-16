Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ana gündem maddesi İran-İsrail Savaşı olan Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının çok kapsamlı sinsi amaçları olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail yaptığı her zulümle, döktüğü her kan, işlediği her insanlık suçuyla adım adım kendi varlığını ve toplumunun geleceğini riske etmektedir" dedi. Erdoğan yaptığı açıklamada "İnşallah çok uzun olmayan bir süreçte hiç kimsenin bize efelenmeyi dahi göze alamayacağı bir savunma kapasitesine erişmiş olacağız" ifadelerini kullandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ardından kameraların karşısına geçerek, gündemdeki önemli gelişmeleri değerlendirdi.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Kurbanlarını keserek yaptıkları hayır ve hasenatla bayramın bereketini aileleri komşuları ve dostlarıyla paylaşarak, 81 vilayetimizle birlikte Afrika’dan Asya’ya gönül coğrafyamızın en ücra köşelerine kadar milletimizin yardım elini uzatarak bu mübarek günleri eden tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun diyorum. Gazze ve Batı Şeria başta olmak üzere Filistin topraklarında İsrail’in alçakça saldırıları altında türlü imkansızlıklar içinde kurban Bayramı’nı idrak etmeye çalışan Filistinli kardeşlerimize de muhabbetlerimi iletiyorum. İçimizdeki kimi gafillere rağmen milletimiz kendine yakışır şekilde hamdolsun bu bayramda da mazlumları unutmamış, paylaşmanın bereketini ve dayanışmanın gücüne inanarak kardeşlik görevini layıkıyla ifa etmenin gayretinde olmuştur. Vatandaşlarımızın emniyeti ve huzuru için fedakarca görev yapan güvenlik kuvvetlerimize de buradan tebriklerimi sunuyorum.
"ULAŞTIRMA ALTYAPIMIZIN İÇİN YAPTIĞIMIZ DEVASA YATIRIMLARIN ÖNEMİNİ GÖRDÜK"
Trafik kazaları sebebiyle hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza şifa diliyorum. Can kayıplarının önüne geçmek için yoğun çaba harcadık. 4-9 Haziran tarihleri arasında otoyollarımızdan 16 milyon 300 bin araç geçişi yapıldı. Yani ülkemizdeki toplam araç sayısının yarısından fazlası yollardaydı. Raylı sistemleri ise toplam 2 milyon 783 bin kişi kullandı. Proje aşamasından açılışına kadar çok sayıda haksız eleştirinin muhatabı olan İstanbul Havalimanıı’nda 1 milyon 152 bin yolcuya hizmet verdik. Esenboğa Havalimanı’na ise aynı dönemde 189 bin 470 yolcu kullandı. Aydın Adnan Menderes Havalimanları da farklı günlerde yolcu rekorları kırıldı.
İRAN-İSRAİL SAVAŞI
'İSRAİL KENDİ VARLIĞINI RİSKE EDİYOR'
Bölgedeki her hadise tüm toplumları yakından ilgilendirir. Filistin halkına ve topraklarına saldırmak sadece oradaki birkaç milyon insanla sınırlı bir hadise, yine İran topraklarına ve halkına saldırmakta sadece İran devletini ilgilendiren bir vaka değildir. Hele Türkiye mevzubahis olduğunda kıtaları aşan bir etki gücünden söz etmek mümkündür. İsrail yaptığı her zulümler döktüğü her kan işlediği her insanlık suçuyla adım adım kendi varlığını ve toplumunun geleceğini riske etmektedir.
Biz Türkiye ve Türk milleti olarak medeniyet mirasımızın bize vaaz ettiği ahlak vicdan adalet hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde önce kendi vatandaşımızı onunla birlikte dost ve kardeş toplumları en nihayetinde de tüm insanlığı kucaklamak için samimi bir gayret içerisindeyiz. İnşallah bundan sonra da sadece kendi içimizde birliği beraberliği kardeşliği yüceltmekle kalmayacak aynı iklimin bölgemizde de hakim olmasını sağlayacak girişimlerimize devam edeceğiz. Toprağın üstünde onursuzca yaşamaktansa, toprağın altında şereflice yatmayı iyi biliriz. Bu irademizi mücadelelerle dolu tarihimizde defalarca ortaya koyduk. Bu duruma düşmemek kimilerinin yaptığı gibi öyle lafla edebiyatla mangalda kül bırakmayan afaki söylemlerle olmuyor. Bunun için çalışacaksınız, geliştireceksiniz, üreteceksiniz, ter dökeceksiniz rüştünüzü tüm dünyaya ispat edeceksiniz.
"EN ZORU ARTIK GERİDE KALDI"
İktidarı zaafa düşürmek için ülkenin zaafa düşmesine bile eyvallah diyenler, tarih önünde de mahşeri vicdanda da bunun hesabını veremezler. Muhalefetin tribünlere oynama uğruna Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlangıcında yaptıkları yanlışa tekrar düşmemelerine arzu ediyoruz.