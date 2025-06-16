Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme: Gündemde İsrail-İran gerilimi vardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu hükümetinin hukuk tanımaz tutumunun uluslararası sistem için açık tehdit oluşturduğunu, bölgenin savaşa tahammülü bulunmadığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede,
İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
'Bölgenin yeni bir savaşa tahammülü yok'
'Bölgenin yeni bir savaşa tahammülü yok'
Erdoğan, görüşmede,
İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının tüm bölgenin güvenliğini riske attığını, Netanyahu hükümetinin hukuk tanımaz tutumunun uluslararası sistem için açık bir tehdit oluşturduğunu, bölgenin yeni bir savaşa tahammülünün bulunmadığını ifade etti.
'Bir an önce müzakere masasına dönülmeli'
'Bir an önce müzakere masasına dönülmeli'
Türkiye'nin ilk günden bu yana saldırıların sona ermesi için diplomatik girişimlere ağırlık verdiğini, İran ile meselelerin çözümünün tek yolunun diplomasiden geçtiğini belirten
Erdoğan, bir an önce müzakere masasına dönülmesi gerektiğini vurguladı.
İsrail'in "oldubittilere" girişme ihtimali yüksek
İsrail'in "oldubittilere" girişme ihtimali yüksek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının, dikkatleri Gazze'deki soykırımdan uzaklaştırmamasının önemine dikkati çekerek,
İsrail'in bölgede "oldubittilere" girişme ihtimalinin
yüksek olduğunun altını çizdi.
Rusya Devlet Başkanı Putin de çatışmaların bir an önce durdurulması ve diplomasiye alan açılması noktasında Erdoğan ile hemfikir olduğuna işaret etti.
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