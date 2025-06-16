Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme: Gündemde İsrail-İran gerilimi vardı

Erdoğan, görüşmede,

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının tüm bölgenin güvenliğini riske attığını, Netanyahu hükümetinin hukuk tanımaz tutumunun uluslararası sistem için açık bir tehdit oluşturduğunu, bölgenin yeni bir savaşa tahammülünün bulunmadığını ifade etti.