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İran- İsrail savaş diplomasisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Devlet Emiri ile görüştü

İran- İsrail savaş diplomasisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Devlet Emiri ile görüştü

15:4615/06/2025, Pazar
G: 15/06/2025, Pazar
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Devlet Emiri El Sabah ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Devlet Emiri El Sabah ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile bir görüşme gerçekleştirdi.


Erdoğan görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılarla yeni bir savaşa tahammülü olmayan bölgemizdeki güvenliği riske attığını, Netanyahu hükümetinin küresel boyutta istikrar ve güvenlik sorunu oluşturduğunu ifade etti.

Erdoğan Umman Sultanı el Said ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile telefonda görüştü.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.


"Nükleer anlaşmazlığın çözümünde tek yol müzakere"

Erdoğan, görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların bölge güvenliği için büyük risk oluşturduğunu, bölgenin yeni bir savaşa asla tahammülünün olmadığını ifade etti.

Netanyahu yönetiminin küresel istikrar ve güvenlik sorunu haline geldiğini vurgulayan Erdoğan, saldırıların nükleer müzakerelerin altıncı turu arifesinde gerçekleşmesinin düşündürücü olduğunu,
Türkiye'nin nükleer anlaşmazlığın çözümünde tek yol olarak müzakereyi gördüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, son gelişmelerin Gazze'de İsrail tarafından uygulanan soykırımı gölgede bırakmasına izin verilmemesi gerektiğini de aktardı.



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