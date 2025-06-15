İran- İsrail savaş diplomasisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Devlet Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Erdoğan Umman Sultanı el Said ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
"Nükleer anlaşmazlığın çözümünde tek yol müzakere"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, son gelişmelerin Gazze'de İsrail tarafından uygulanan soykırımı gölgede bırakmasına izin verilmemesi gerektiğini de aktardı.