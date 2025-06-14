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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında kritik telefon: İran-İsrail çatışması ele alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında kritik telefon: İran-İsrail çatışması ele alındı

22:0814/06/2025, Cumartesi
G: 14/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile İran-İsrail çatışmasına ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile İran-İsrail çatışmasına ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye’nin İran ile İsrail arasındaki gerilimi yakından takip ettiğini, Türkiye’nin başlatılan nükleer müzakereleri, anlaşmazlığın çözümü için tek yol olarak gördüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye’nin İran ile İsrail arasındaki gerilimi yakından takip ettiğini, Türkiye’nin başlatılan nükleer müzakereleri, anlaşmazlığın çözümü için tek yol olarak gördüğünü ifade etti.

"Türkiye elinden geleni yapmaya hazır"

Bu çerçevede Erdoğan, ABD’nin anlaşmazlığın çözümü için nükleer müzakerelerin devam etmesi gerektiğine dair görüşünü desteklediğimizi belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin gerilimde kontrol dışı bir tırmanmanın önlenmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.



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