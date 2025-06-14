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İsrail'den İran'a yeni saldırı: Tahran'da patlama sesleri

İsrail'den İran'a yeni saldırı: Tahran'da patlama sesleri

21:0614/06/2025, Cumartesi
G: 14/06/2025, Cumartesi
AA
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İran-İsrail gerilimi sürüyor: Tahran'da yeniden patlama sesleri.
İran-İsrail gerilimi sürüyor: Tahran'da yeniden patlama sesleri.

İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri yeniden duyulurken hava savunma sistemlerinin karşılık verdiği aktarılıyor.

Başkent Tahran'ın merkezinden şiddetli patlama sesleri duyuluyor.

Hava sistemlerinin hedeflere karşılık verdiği aktarılıyor.

Ayrıntılar geliyor...

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