İran'dan İngiliz savaş gemisine müdahale: Uçak gemisini apar topar Akdeniz'e yolluyorlar

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede şu ana kadar üç kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla bina hasar gördü, 150'den fazla kişi yaralandı.

Gerilim uluslararası sulara taşındı

İran Devlet Televizyonu, birkaç saat içinde İsrail topraklarına oldukça yıkıcı ve ağır bir saldırı başlatılacağını açıklarken, İran Donanması'ndan dikkat çeken bir bilgilendirme mesajı paylaşıldı.

İran donanması: İngiliz gemisine müdahale edildi

İran Donanması tarafından yapılan son dakika duyurusunda, "İnsansız hava araçlarımız, İngiliz muhribinin Körfez sularına doğru ilerlemesini engelledi ve rotasını değiştirmeye zorladı" denildi.

İngiltere'den yanıt: Uçak gemisi yolluyorlar

İngiliz medya kuruluşu Sky News, İngiltere'nin Kıbrıs'ta bulunan askeri üssüne ilave askeri unsurlar sevk etme kararı aldığını duyurdu. Haberde, ağırlıklı olarak Eurofighter taşıyan bir savaş gemisinin de Akdeniz'e gönderileceği aktarıldı.







